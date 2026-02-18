Ce qui ressort de ce travail d'analyse, c'est que le marché se concentre en réalité autour de quatre acteurs dominants que sont YouTube, TikTok, Instagram et, dans une certaine mesure, Twitch. Ces plateformes ne se font pas vraiment concurrence du point de vue des créateurs. Ils expliquent que chacune possède ses propres formats, ses audiences spécifiques, sa culture. Résultat, les influenceurs les voient davantage comme complémentaires que rivales, et beaucoup publient sur plusieurs d'entre elles en même temps, une stratégie que les experts appellent d'ailleurs le « multihoming ».