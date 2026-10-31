Le 18 septembre, des élèves du lycée Antoine-de-Saint-Exupéry de Créteil ont organisé dans un groupe Snapchat le blocus de leur établissement, et le mouvement s'est étendu à tout le pays. Les lycéens affichent leurs revendications en « stories » sur Instagram, puis fixent les rendez-vous dans des boucles privées sur Instagram, Snapchat ou WhatsApp, parfois fortes de plusieurs centaines de membres, raconte Le Monde. Le tiktokeur V2 a ensuite proposé le 17 octobre pour une grande mobilisation sur le pouvoir d'achat, dans une vidéo aimée des centaines de milliers de fois. Ce jour-là, les contenus liés aux manifestations ont cumulé 800 millions de vues sur TikTok, d'après l'agence Visibrain, et les images de pillages ont largement éclipsé les cortèges pacifiques.

Pour l'acte II du 24 octobre, les manifestants ont échangé des cartes collaboratives gratuites et des consignes sur Telegram, et certains ont installé BitChat. Cette messagerie fonctionne en Bluetooth, sans réseau mobile, et permet de garder le contact au milieu d'un cortège. Les appels à l'acte III du 31 octobre ont ensuite circulé sous forme de parodies, et l'invitation à danser la chorégraphie de Thriller dans les cortèges, pour Halloween, a été vue près de 1,3 million de fois sur TikTok.

Mais l'engagement réel est volatil, et bien difficile à mesurer. Un partage ou une vue n'engagent pas leur auteur au même degré qu'une marche dans un cortège, et aucun réseau social ne publie le nombre de spectateurs qui se rendent au rassemblement après avoir vu la vidéo d'appel. Pour Raphaël Lupovici, sociologue de la participation en ligne interrogé par franceinfo, les réseaux sociaux ne dictent pas mécaniquement le vote, et leurs effets sur les électeurs, quand les chercheurs parviennent à les mesurer, sont minimes.

Cela n'empêche pas certains internautes français de vouloir aller plus loin, en cherchant à réduire la visibilité des comptes politiques qu'ils combattent.