Pourra-t-on un jour voir les réseaux sociaux devenir subitement indisponibles, en réponse à des émeutes en cours ? Ça pourrait être le cas, avec cet amendement à la loi « casseurs-payeurs » déposé par le gouvernement, et repéré sur X par notre confrère Raphael Grably.

Il est ainsi indiqué dans le texte que le retrait en urgence d'appels à l'insurrection pourra être demandé aux réseaux sociaux. Et si ceux-ci ne s'exécutent pas en une heure, il pourra alors être demandé leur suspension ainsi que leur déréférencement.