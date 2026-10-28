Et puis en parallèle, l'État et le Parlement avance sur le terrain législatif. Ces dernières heures, le Sénat a adopté un amendement au projet de loi « casseurs-payeurs », soutenu par la droite, la plupart des centristes et le RN. Il élargit le rôle de Pharos, la plateforme de signalement des contenus illicites. L'administration pourra ainsi exiger, sans passer par un juge, le retrait sous 24 heures des publications susceptibles de créer un trouble grave à l'ordre public, notamment celles qui incitent aux violences, aux dégradations ou à l'insurrection, sous peine de blocage ou de déréférencement. Pour les contenus les plus graves, le gouvernement voulait d'abord imposer un retrait en une heure. Il y a renoncé à la dernière minute, craignant d'être épinglé par le Conseil constitutionnel.