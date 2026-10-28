La responsabilité des plateformes dépasse d'ailleurs le seul cas des sites de seconde main. Lors de cette même conférence suivie par Clubic, consacrée à la lutte contre les dérives du e-commerce, Serge Papin a jugé inacceptable que Shein, Temu ou AliExpress se posent en simples intermédiaires face aux produits non conformes, et compte porter ce combat à Bruxelles la semaine prochaine. David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, a lui fait le parallèle avec les commerçants touchés par les pillages. Selon lui, le recul des achats de petits colis, dont la TVA déclarée a chuté de 48 % entre juin et août d'après un chiffre encore provisoire, leur redonne un peu d'air. Pas sûr que cela ne suffise à les rassurer.