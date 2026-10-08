Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump multiplie les menaces de représailles vis-à-vis du Vieux Continent, notamment des droits de douane supplémentaires, citant des taxes et règles numériques « discriminatoires ». Au mois de juin, le président a même évoqué un tarif douanier de 100 % sur tous les produits de tout pays qui taxerait les services numériques américains. Il a également promis une enquête suite à une amende infligée Google au cours de l'été.