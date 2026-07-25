Le représentant américain au commerce peut, en vertu de l’article 301 du Trade Act de 1974, enquêter sur des pratiques étrangères jugées injustifiables, déraisonnables ou discriminatoires envers le commerce américain. En cas de conclusions défavorables, l’administration américaine pourrait imposer des droits de douane ou d’autres restrictions commerciales. Washington ne s’en sert pas pour la première fois contre Bruxelles. Lors du conflit de la banane, en 1997 et 1998, les États-Unis avaient déjà brandi cette même arme contre l’Union européenne. L’outil a surtout servi contre la Chine, à partir de 2018, lorsque la première administration Trump avait imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de marchandises chinoises. En juin, la seconde administration Trump avait déjà ouvert six enquêtes fondées sur l'article 301, dont quatre étaient toujours en cours. Le 23 juillet, des droits de douane de 10 % sont par ailleurs entrés en vigueur sur les importations venues de plus de 60 pays, dans le cadre d’une procédure distincte liée au travail forcé.

Trois jours avant le message de Donald Trump, 25 parlementaires républicains avaient adressé une lettre au président pour lui demander d’utiliser l'article 301 contre le DMA et le DSA. Selon ces élus, les deux textes désavantagent les entreprises technologiques américaines et ouvrent la porte à leurs concurrents étrangers sur le marché américain. Les autorités européennes rétorquent que les règles s’appliquent selon la taille et le pouvoir de marché des entreprises, indépendamment de leur nationalité. Donald Trump avait déjà menacé de gonfler les droits de douane contre les pays régulant la tech américaine, en septembre dernier.

Sur Truth Social, il a écrit que les États-Unis ne seraient plus la « PIGGYBANK » de l’Europe, avec toute la diplomatie qu’on lui connaît.