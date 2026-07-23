Google était sous le coup d'une enquête de l'Union européenne depuis 2024, au titre du DMA. Une enquête qui s'achève aujourd'hui avec l'annonce d'une amende de 890 millions d'euros infligée au géant américain - un montant record pour ce qui est du DMA.

La première partie de cette amende, à savoir 460 millions d'euros, est justifiée par le fait que Google favorise ses propres services par rapport à la concurrence dans les résultats donnés par Google Search. Les 430 millions d'euros restants le sont à cause des efforts de Google pour empêcher les développeurs présents sur son Play Store d'orienter les clients vers les magasins alternatives.