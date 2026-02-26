Sous pression de Bruxelles, Google s'apprête à tester une nouvelle présentation de son moteur de recherche en Europe. Le géant souhaite laisser davantage de visibilité aux comparateurs concurrents… et, surtout, éviter une sanction au titre du Digital Markets Act.
Google ajuste sa formule en Europe, et ce n'est pas qu'un simple détail d'interface. Selon Reuters, le groupe prévoit de tester dans les prochains jours une nouvelle organisation des résultats de recherche pour certaines requêtes dites transactionnelles, comme les hôtels, les vols, les restaurants ou les transports. Derrière ce changement, une réalité plus politique, à savoir répondre aux critiques de la Commission européenne et réduire le risque d'une amende potentiellement massive.
Une page de résultats plus ouverte… sur le papier
Concrètement, Google pourrait moins mettre en avant ses propres modules et afficher par défaut des services spécialisés concurrents, les fameux vertical search services, directement dans les résultats. Les premiers tests concerneraient l'hébergement, avant un éventuel élargissement à d'autres catégories.
Toujours selon Reuters, Google envisagerait aussi d'intégrer des flux d'informations en temps réel (hôtels, transports, réservations), placés au-dessus ou au-dessous des services tiers. Une manière de rester présent dans l'expérience utilisateur, tout en donnant davantage de visibilité à la concurrence.
Une réponse directe aux pressions du DMA
Depuis 2025, la Commission européenne reproche à Google de favoriser ses propres services au sein de Search, un point central du Digital Markets Act. Et les enjeux financiers sont loin d'être symboliques. En cas d'infraction avérée, l'amende pourrait atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe.
Après avoir défendu ses premiers ajustements, Google semblerait désormais privilégier une stratégie plus pragmatique en multipliant les tests et documentant leur impact pour arriver face aux régulateurs européens avec des preuves concrètes d'ouverture.
Reste à savoir si ces nouvelles mises en avant permettront vraiment aux utilisateurs de sortir de l'écosystème Google, ou s'il ne s'agira que d'une navigation entre alternatives soigneusement intégrées à son interface. Réponse dans les prochaines semaines.