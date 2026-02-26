Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce que le Digital Markets Act (DMA) et pourquoi Google doit-il adapter Google Search en Europe ?

Le Digital Markets Act (DMA) est un règlement européen qui vise à limiter les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes numériques considérées comme des « gatekeepers ». Il impose notamment de ne pas favoriser ses propres services au détriment de concurrents lorsque la plateforme contrôle un point d’accès majeur, comme un moteur de recherche. Dans le cas de Google Search, l’enjeu porte sur la mise en avant de services maison (modules, encarts, résultats enrichis) qui peuvent détourner le trafic des comparateurs tiers. En cas de non-conformité, le DMA prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée.

Que signifie « vertical search services » et en quoi ces services sont-ils différents d’un moteur de recherche généraliste ?

Les « vertical search services » sont des moteurs ou comparateurs spécialisés sur un domaine précis, comme les hôtels, les vols, les restaurants ou les transports. Contrairement à un moteur généraliste qui indexe une grande variété de pages, un vertical structure les résultats autour de données métiers (prix, disponibilités, horaires, avis) et d’outils de tri. Ils sont souvent alimentés par des catalogues et des flux partenaires, ce qui leur permet d’afficher des résultats transactionnels directement exploitables. La question clé, côté concurrence, est de savoir à quelle place ces services apparaissent par rapport aux modules et formats privilégiés du moteur dominant.

Que sont des « flux d’informations en temps réel » dans les résultats de recherche, et quelles données cela implique ?

Un flux d’informations en temps réel correspond à des données qui évoluent fréquemment et doivent rester à jour dans l’interface, comme les prix, les disponibilités, les retards de transport ou les créneaux de réservation. Techniquement, ces informations proviennent souvent de feeds normalisés fournis par des partenaires (agrégateurs, compagnies, plateformes de réservation) via des API ou des fichiers de flux mis à jour en continu. L’intérêt est d’afficher des informations actionnables sans renvoyer immédiatement vers un site tiers, ce qui peut améliorer la rapidité pour l’utilisateur. En contrepartie, cela pose des enjeux de concurrence et de répartition de la visibilité, car la plateforme qui affiche le flux contrôle l’entrée dans le parcours d’achat.