Neuf milliards de dollars de pub en ligne de mire

Netflix a encaissé 1,5 milliard de dollars de revenus publicitaires en 2025 (le double de 2024), vise 3 milliards en 2026 et affiche un objectif de 9 milliards d'ici 2030. La plateforme collaborait avec plus de 4 000 annonceurs fin 2025 (70 % de plus en un an). Amy Reinhard a résumé la posture avec une franchise inhabituelle pour un Upfront (et certains oseraient même dire qu'elle a été upfront) : « Nous avons prouvé que nous étions un acteur durable. Cette année, nous voulons prouver que nous sommes un acteur redoutable. »

Redoutable, le mot est bien choisi. En trois ans, Netflix est passé du « produit minimum viable » publicitaire (dixit la presse spécialisée à l'époque du lancement) à une régie intégrée qui développe sa propre technologie, ses propres outils de mesure, ses propres data clean rooms et ses propres formats créatifs dopés à l'IA. Le tout en ayant construit le parc publicitaire le plus captif du marché. Netflix le revendique sans détour : 44 % des spectateurs qui voient une pub sur la plateforme ne l'ont vue nulle part ailleurs, ni à la télévision ni sur un autre service de streaming.

Pour les abonnés qui pensaient que payer plus cher les protégerait durablement de la publicité, la question en suspens sur les Clips et les podcasts devrait servir de rappel. Dans le modèle que Netflix construit (patiemment, méthodiquement, hausse après hausse), la pub ne finance plus un prix réduit. Elle finance la machine entière.