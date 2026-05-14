Netflix revendique 250 millions de spectateurs mensuels sur son offre avec pub et annonce l'arrivée de publicités dans les vidéos verticales, les podcasts et les écrans de pause. La Belgique et la Suisse suivront en 2027.
En novembre 2022, Netflix lançait son offre avec publicité comme on lance un plan B un peu honteux : à reculons, avec un partenariat Microsoft monté dans l'urgence. Le catalogue était amputé de plusieurs gros titres, l'entreprise venait de perdre des abonnés pour la première fois en dix ans. La publicité représentait la seule concession que la direction acceptait de faire à la réalité du marché. Trois ans et demi plus tard, lors de l'Upfront 2026 (la grande messe annuelle où Netflix courtise les annonceurs), la présidente de la branche publicitaire Amy Reinhard a présenté des chiffres qui racontent une tout autre histoire.
Un quart de milliard de spectateurs (mais attention au thermomètre)
Netflix annonce désormais plus de 250 millions de « spectateurs actifs mensuels » sur son offre avec pub. Le chiffre était de 190 millions en novembre 2025 et de 94 millions un an avant. 60 % des nouvelles inscriptions dans les douze pays où la formule existe optent pour la version avec publicité. Plus de 80 % de ces abonnés se connectent chaque semaine. En termes de pénétration brute, 250 millions de personnes exposées à la pub Netflix, c'est environ 3 % de la population mondiale. Pas mal pour un plan B.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Netflix a changé de métrique l'an dernier, passant des « utilisateurs actifs mensuels » (comptés par profil : un abonné = un utilisateur) aux « spectateurs actifs mensuels » (qui multiplient chaque abonné par le nombre moyen estimé de personnes dans le foyer). Autrement dit, un couple avec un adolescent qui partage un seul compte avec pub compte désormais pour trois spectateurs. La progression reste réelle (l'adoption de l'offre avec pub accélère bel et bien) et le changement est cohérent dans le contexte : on ne convainc pas un annonceur par le nombre de comptes, mais le nombre d'utilisateurs finaux. Une partie du bond entre novembre 2025 et mai 2026 relève donc de cette pirouette comptable, pas de la conquête de nouveaux foyers.
La Belgique et la Suisse romande basculent en 2027
Netflix étendra son offre avec publicité à 15 nouveaux pays l'an prochain : Autriche, Belgique, Colombie, Danemark, Indonésie, Irlande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Suède, Suisse et Thaïlande. Pour la francophonie, deux marchés comptent : la Belgique (Wallonie et Bruxelles, soit environ 4,5 millions de francophones) et la Suisse romande. Les deux rejoindront un modèle que la France expérimente depuis fin 2022. Le bilan français, d'après les données Médiamétrie, est plutôt solide : environ 10 millions de spectateurs à domicile sur la formule avec pub, et plus de la moitié des nouveaux abonnés qui choisissent cette option.
Le tarif français de l'offre Standard avec pub reste à 5,99 € par mois (1080p, deux écrans simultanés, environ quatre minutes de publicité par heure de visionnage). L'écart avec la formule Standard sans pub à 13,49 € et le Premium à 19,99 € se creuse un peu plus à chaque hausse. Netflix avait déjà supprimé l'offre Essentiel (sans pub, entrée de gamme) entre 2023 et 2024, poussant mécaniquement les abonnés sensibles au prix vers la pub. Aux États-Unis, la hausse de mars 2026 a porté l'offre avec pub de 6,99 à 8,99 dollars et le Premium de 22,99 à 26,99 dollars. Les ajustements européens suivent historiquement de quelques mois.
La pub s'installe partout (y compris là où on ne l'attendait pas)
Les 250 millions ne sont pas la nouvelle la plus significative de l'Upfront. Netflix a annoncé que la publicité allait s'étendre à deux nouveaux territoires de l'application, au-delà des coupures vidéo classiques et des « pause ads » (ces publicités qui apparaissent quand on met le contenu en pause, déjà en place).
Le premier territoire est le feed vertical « Clips », lancé récemment sur mobile. Ce flux d'extraits et de bandes-annonces (qu'on parcourt en glissant le doigt vers le haut, à la TikTok) accueillera des publicités intercalées entre les contenus dès 2027. Le second concerne les podcasts vidéo, arrivés sur la plateforme fin 2025, qui recevront eux aussi de l'inventaire publicitaire à l'échelle mondiale en 2027. Une question reste ouverte, et elle n'est pas accessoire : on ne sait pas encore si les abonnés des formules sans pub seront exposés à ces publicités dans les Clips et les podcasts.
En coulisses, la machinerie publicitaire gagne en complexité. L'achat programmatique des publicités affichées durant les pauses et des créneaux en direct (événements sportifs, notamment) arrivera cet été aux États-Unis et au Canada, puis dans les autres pays d'ici fin 2026. Netflix teste également des agents IA chargés d'adapter automatiquement les créations publicitaires aux différents formats (vertical, pause, pré-roll). La plateforme a déjà expérimenté avec plusieurs entreprises américaines des publicités générées par IA qui s'insèrent visuellement dans l'univers de la série diffusée (on imagine la tête du directeur artistique). Cette capacité sera déployée dans l'ensemble des marchés avec pub d'ici la fin de l'année.
Neuf milliards de dollars de pub en ligne de mire
Netflix a encaissé 1,5 milliard de dollars de revenus publicitaires en 2025 (le double de 2024), vise 3 milliards en 2026 et affiche un objectif de 9 milliards d'ici 2030. La plateforme collaborait avec plus de 4 000 annonceurs fin 2025 (70 % de plus en un an). Amy Reinhard a résumé la posture avec une franchise inhabituelle pour un Upfront (et certains oseraient même dire qu'elle a été upfront) : « Nous avons prouvé que nous étions un acteur durable. Cette année, nous voulons prouver que nous sommes un acteur redoutable. »
Redoutable, le mot est bien choisi. En trois ans, Netflix est passé du « produit minimum viable » publicitaire (dixit la presse spécialisée à l'époque du lancement) à une régie intégrée qui développe sa propre technologie, ses propres outils de mesure, ses propres data clean rooms et ses propres formats créatifs dopés à l'IA. Le tout en ayant construit le parc publicitaire le plus captif du marché. Netflix le revendique sans détour : 44 % des spectateurs qui voient une pub sur la plateforme ne l'ont vue nulle part ailleurs, ni à la télévision ni sur un autre service de streaming.
Pour les abonnés qui pensaient que payer plus cher les protégerait durablement de la publicité, la question en suspens sur les Clips et les podcasts devrait servir de rappel. Dans le modèle que Netflix construit (patiemment, méthodiquement, hausse après hausse), la pub ne finance plus un prix réduit. Elle finance la machine entière.