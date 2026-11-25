Un commissaire de justice s’est rendu ce mercredi 25 novembre au siège de Google France pour y signifier une saisie conservatoire de 1,9 milliard d’euros. Elle est réclamée par le liquidateur de Google Russie, qui veut récupérer une partie des recettes publicitaires encaissées par Google Ireland.
Le cabinet WJ Associés, qui défend Google Russie en France, nous a confirmé la démarche. Elle vise à faire appliquer ici une condamnation prononcée à Moscou, au sujet de recettes perçues entre 2018 et 2022.
De la marge rabotée en 2018 à la saisie parisienne
Depuis 2009, Google Russie vendait les espaces publicitaires de Google Ireland et gardait 20 % du chiffre d’affaires. En 2018, cette part tombe à 3 % pour les grands comptes et à 1,5 % pour les autres clients. Selon le cabinet, ni le coût des services de Google Ireland ni la répartition du travail ne justifiaient cette baisse. Les salariés russes assuraient le même niveau de prestation. Le chiffre d’affaires de la filiale progressait, mais ses bénéfices et sa trésorerie reculaient. Elle versait aussi chaque mois à l’avance l’essentiel des sommes encaissées, sans attendre l’échéance trimestrielle. Pour WJ Associés, Google Ireland aurait cherché à fragiliser sa filiale.
Google a suspendu ses ventes publicitaires en Russie en mars 2022. Google Russie a été déclarée en faillite en 2023 et a fermé son bureau de Moscou, où travaillaient 224 personnes. En octobre 2023, nous rapportions que la justice russe avait officialisé cette faillite, notamment à cause d’amendes supérieures aux liquidités de la filiale et au gel de ses comptes bancaires. Pour le cabinet, la baisse de 2018 y a aussi contribué.
Le liquidateur de Google Russie a saisi le tribunal de commerce de Moscou en octobre 2024. Le 3 mars 2026, le tribunal a annulé le contrat de 2018 et condamné Google Ireland à restituer 101,7 milliards de roubles (environ 1,12 milliard d’euros). La décision a été confirmée en appel le 16 juin, puis en cassation le 1er septembre. Google Ireland a saisi la Cour suprême de Russie en octobre.
Pour faire appliquer ce jugement en France, le liquidateur passe par l’exequatur. Cette procédure permet de rendre une décision étrangère applicable en France. Google Russie, qui a obtenu gain de cause à Moscou, demande au juge français d’autoriser l’exécution de la condamnation de Google Ireland. Le juge ne rejuge pas l’affaire. Il vérifie notamment que Google Ireland a pu défendre sa position devant les tribunaux russes. En attendant, la saisie conservatoire sert à préserver des avoirs sur lesquels les créanciers de Google Russie pourraient être payés, explique Me William Julié, l’avocat de Google Russie en France.