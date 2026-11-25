Depuis 2009, Google Russie vendait les espaces publicitaires de Google Ireland et gardait 20 % du chiffre d’affaires. En 2018, cette part tombe à 3 % pour les grands comptes et à 1,5 % pour les autres clients. Selon le cabinet, ni le coût des services de Google Ireland ni la répartition du travail ne justifiaient cette baisse. Les salariés russes assuraient le même niveau de prestation. Le chiffre d’affaires de la filiale progressait, mais ses bénéfices et sa trésorerie reculaient. Elle versait aussi chaque mois à l’avance l’essentiel des sommes encaissées, sans attendre l’échéance trimestrielle. Pour WJ Associés, Google Ireland aurait cherché à fragiliser sa filiale.