Deux concurrents qui font front commun face aux géants du numérique : Sharesub et Spliiit ont décidé d'unir leurs forces pour défendre le partage d'abonnements. Jean-Brice de Cazenove et Jonathan Lalinec, leurs fondateurs respectifs, ont lancé le 12 octobre une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, sous le mot d'ordre « Je paie, je choisis ».



Leur revendication est simple : lorsqu'un abonnement comprend plusieurs accès, son titulaire devrait pouvoir décider librement qui en profite. Une manière de remettre en cause les restrictions imposées par certains services. Derrière la défense du pouvoir d'achat se joue aussi l'avenir économique et juridique des plateformes de co-abonnement. Nous avons échangé avec les deux entrepreneurs pour comprendre leur démarche.