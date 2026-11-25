L'offre est d'autant plus intéressante qu'elle n'est - sur le papier - absolument pas limitée dans le temps par Bouygues Telecom. C'est ainsi sûrement l'opportunité pour ceux qui apprécient le catalogue du géant américain du streaming de bénéficier pour longtemps d'un prix extrêmement attractif.

Pour rappel, vous pouvez retrouver sur Disney+ les séries des grandes franchises comme Marvel ou Star Wars, mais aussi des séries toujours très populaires comme Grey's Anatomy ou bien Scrubs. Et l'offre standard avec publicités, lancée en 2023, n'a à ce jour vu son prix être augmenté qu'une seule fois, à la rentrée 2025 (d'1 euro). De quoi espérer ne pas trop voir les prix bouger à l'avenir.

Dernier petit point, si jamais vous êtes intéressé, sachez que l'opportunité offerte par Bouygues Telecom est disponible jusqu'au 24 janvier prochain.