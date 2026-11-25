Voilà une offre qui va toucher tous les amoureux du streaming. Bouygues Telecom promet de réduire quasiment de moitié le prix d'une souscription chez Disney+ pour tous ses abonnés mobiles
C'est le Black Friday en fin de semaine, et les grandes entreprises commencent à dégainer des promos pour attirer le chaland. Les opérateurs des télécommunications n'échappent pas à la règle, et ils vont vous proposer tout un tas d'opportunités pour payer votre abonnement moins cher. Avec potentiellement, aussi d'autres offres intéressantes à saisir, comme aujourd'hui chez Bouygues Telecom.
Disney+ dorénavant à 3,99 € par mois pour tous les abonnés mobiles de Bouygues Telecom
Les opérateurs des télécommunications peuvent proposer des rabais sur autre chose que leur abonnement. On le voit avec Bouygues Telecom, qui vient d'annoncer une offre pour tous ses abonnés - y compris ceux qui sont chez B&You !
Ceux-ci peuvent ainsi dès aujourd'hui souscrire à l'abonnement standard avec publicités chez Disney+ (qui coûte normalement 6,99 € par mois), et bénéficier d'une remise mensuelle de 3 euros par mois. Accéder à Disney+ leur coûtera ainsi seulement 3,99 € par mois, soit une remise de 43%.
Une offre sans limite de durée
L'offre est d'autant plus intéressante qu'elle n'est - sur le papier - absolument pas limitée dans le temps par Bouygues Telecom. C'est ainsi sûrement l'opportunité pour ceux qui apprécient le catalogue du géant américain du streaming de bénéficier pour longtemps d'un prix extrêmement attractif.
Pour rappel, vous pouvez retrouver sur Disney+ les séries des grandes franchises comme Marvel ou Star Wars, mais aussi des séries toujours très populaires comme Grey's Anatomy ou bien Scrubs. Et l'offre standard avec publicités, lancée en 2023, n'a à ce jour vu son prix être augmenté qu'une seule fois, à la rentrée 2025 (d'1 euro). De quoi espérer ne pas trop voir les prix bouger à l'avenir.
Dernier petit point, si jamais vous êtes intéressé, sachez que l'opportunité offerte par Bouygues Telecom est disponible jusqu'au 24 janvier prochain.