Offre ou lien : [Lien ou texte de l’offre]

Code postal : [5 chiffres]



Vérifiez cette offre et cherchez si je peux acheter le même produit moins cher, livré à ce code postal en France. Faites les recherches à partir de ces deux informations. Si un point reste impossible à confirmer, poursuivez le reste de la vérification et indiquez-le dans le résultat.



1. Vérifiez le prix réellement payable. Retrouvez la fiche du marchand, même si le lien de départ mène à un article. Identifiez la référence exacte, la variante, l’état du produit et le vendeur. Si le lien présente plusieurs produits, traitez les offres explicitement citées et donnez un verdict distinct pour chacune. Vérifiez le prix, le stock affiché, la livraison à mon code postal et les conditions de remise pour la même offre et le même vendeur. Indiquez à part le retrait en magasin, la cagnotte fidélité, le cashback et les remboursements après achat. Si un code ou les frais de port ne sont vérifiables qu’au panier et que vous n’y avez pas accès, indiquez le total comme non confirmé.



2. Cherchez moins cher ailleurs. Recherchez séparément le code-barres ou la référence fabricant et le nom complet avec les caractéristiques qui distinguent cette version. Consultez au moins un comparateur et recherchez aussi chez plusieurs marchands. Ouvrez les fiches des offres qui semblent moins chères et vérifiez le vendeur sélectionné, le prix, le stock et les frais de port avant de les classer par prix livré. Un résultat de recherche, une ligne de comparateur ou un bouton « Ajouter au panier » ne suffit pas à confirmer la disponibilité. Indiquez à part les offres moins chères qui restent à vérifier, ainsi que les imports, les variantes différentes et les produits reconditionnés.



3. Vérifiez si le prix est inhabituellement bas. Cherchez l’historique de cette référence exacte sur un comparateur comme idealo. Pour Amazon.fr, retrouvez l’ASIN de la bonne variante et cherchez son historique sur Keepa, ainsi que l’historique Amazon s’il est accessible. Si la courbe est illisible ou absente, cherchez un autre suivi de prix, puis des relevés ou des promotions datés avec la même référence. Remontez sur 30 jours et jusqu’à 12 mois selon les données disponibles.



Pour une courbe lisible, indiquez la période couverte, le plus bas et le plus haut observés et leurs dates si elles sont disponibles. Précisez si la courbe suit un seul marchand ou les meilleurs prix de plusieurs vendeurs, et si les frais de port sont inclus. Pour des relevés isolés, donnez les prix et les dates que vous avez retrouvés. Si vous trouvez le même prix à plusieurs reprises, signalez-le. Un prix barré ne prouve pas que le produit s’est vendu à ce prix. Si les données sont trop rares, dites simplement ce qu’elles permettent de conclure.



Commencez par un verdict court avec le total de l’offre de départ, la meilleure offre comparable vérifiée, l’économie si elle est calculable et ce que l’historique dit du prix. Ajoutez les liens directs et la date du relevé. Si une piste est moins chère mais reste à confirmer, indiquez précisément ce qui manque. Si vous ne confirmez aucune meilleure offre, précisez « Je n’ai pas trouvé moins cher parmi les offres vérifiées ».