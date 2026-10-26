JJ_M

Tout à fait d’accord, pourquoi ne tester qu’une solution qui plus est, n’est pas forcément la plus pertinente pour remplacer Ms Office ? Ça fait 15 ans que je n’utilise plus ms office qui ne me manque en rien et en ce laps de temps, j’ai également remarqué que beaucoup de problèmes de mise en page reflète un bordel parfois liés au fichier lui même et que parfois un simple copier/coller sous word et une nouvelle sauvegarde permet de virer tous les bugs à l’ouverture sur la solution libre. J’utilise aujourd’hui principalement OnlyOffice pour tout ce qui est documents offices (sans macros) et je n’ai jamais eu de réels problèmes de mise en page pour peu que celui qui a créé le document le fasse correctement et ne commence pas à dessiner des plans d’architecture avec l’outil dessin de Word comme je l’ai déjà vu, ou encore coller à la manière d’un papier peint jamais enlever toutes les modifications les unes au dessus des autres dans un équilibre bancale qui foire à la moindre modification, même sur le logiciel Word lui même. Bref, tout cela pour dire que changer d’outil est une volonté qu’on doit creuser et souffrir de bugs fait parti du processus de migration, on apprend à les contourner et à les corriger et à se passer de certaines fonctionnalités pour les remplacer par d’autres. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais les bugs rencontrés ne sont parfois pas du à la migration en elle même mais aux fichiers sources qui contiennent parfois une accumulation de bugs d’une version à une autre dont même deux versions de ms office ont parfois du mal à les ouvrir correctement.