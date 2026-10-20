Et Copilot, dans tout ça ? L’assistant IA que Microsoft a greffé à Word, Excel ou Outlook, vendu en option à une trentaine de dollars par mois et par utilisateur, a encore du mal à convaincre, et clairement, Martin ne fait pas partie de ses grands partisans. Microsoft revendiquait fin juin plus de 30 millions de licences payantes, soit, selon des estimations d’analystes, à peine 6,5 % de ses quelque 460 millions d’abonnés professionnels à Microsoft 365. Autrement dit, environ un utilisateur sur quinze. Et dire que pour lancer en mars son agent Copilot Cowork, capable d’enchaîner seul des tâches à la place de l’utilisateur, Microsoft s’est appuyé sur la technologie d’Anthropic, le créateur de Claude. Pour l'entrepreneur français, « l’éditeur d’Office loue le moteur de son concurrent ». Il ajoute qu'il est désormais question de savoir quel assistant d’IA deviendra la porte d’entrée unique du travail de bureau, celui à qui l’on demandera aussi bien un tableau qu’une présentation ou un e-mail. Ni Copilot ni Gemini, l’IA de Google, ne l’emporteront à ses yeux. « Le combat est perdu », tranche-t-il. Il en veut pour preuve les entreprises qu’il voit, chaque jour, mettre fin à leurs tests de Copilot avec la même formule, « on a fini de jouer », avant de se tourner vers Claude ou ChatGPT pour obtenir de vrais gains de productivité.