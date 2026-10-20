OpenAI commence à déployer Slides, un nouvel outil capable de transformer des documents ou une simple conversation en diaporama, avec la possibilité de modifier les diapositives et de travailler à plusieurs. Mais qui pourra vraiment en profiter et que propose-t-il face à une concurrence déjà bien installée ?
Passer des heures à mettre en forme une présentation pour une réunion qui ne durera que trente minutes, voilà une corvée dont beaucoup se passeraient volontiers. OpenAI compte justement s’en charger avec ChatGPT Slides, un outil capable de transformer quelques notes, un document ou une conversation en diaporama prêt à être retravaillé.
Présenté en septembre avec ChatGPT Space, Slides commence à arriver chez les abonnés Pro, Business et Enterprise, comme le rapporte Android Authority. Les utilisateurs de ChatGPT Plus et les abonnés à la formule gratuite devront donc encore patienter.
Des présentations que l’on peut vraiment modifier
L’intérêt de Slides ne tient pas seulement à sa capacité à produire une dizaine de diapositives à partir d’un rapport. L’utilisateur peut préciser son public, le ton recherché ou, encore, fournir une présentation existante pour guider la mise en page. ChatGPT se charge ensuite d’organiser les informations et de proposer un résultat cohérent.
Mais contrairement à une simple génération d’images, les textes, graphiques, tableaux et autres éléments restent modifiables. Il est possible de reprendre une diapositive à la main, de demander à l’IA de revoir sa présentation ou de raccourcir un ensemble devenu trop bavard.
OpenAI a également prévu le travail en équipe. Plusieurs collaborateurs peuvent ainsi intervenir simultanément sur le même document, ajouter des commentaires et confier certaines corrections à ChatGPT. Une approche qui évite de faire circuler plusieurs versions d'un PowerPoint par e-mail.
Une fois la présentation terminée, elle peut être exportée en PPTX, en PDF ou vers Google Slides, voire présentée directement depuis ChatGPT avec des notes pour l’orateur.
PowerPoint, Gemini et Claude ont déjà pris de l’avance
OpenAI arrive sur un marché où ses concurrents ont déjà leurs habitudes. Microsoft dispose évidemment d’un sérieux avantage avec Copilot directement intégré à PowerPoint capable de générer des diapositives tout en respectant les modèles et l’identité visuelle d’une entreprise.
Google mise sur son intégration avec Workspace. Gemini peut préparer une présentation et l’envoyer vers Google Slides pour poursuivre le travail. De son côté, Claude Design propose également de créer et de modifier des diaporamas, avec des fonctions collaboratives et un export vers PowerPoint ou Canva. Mieux, Claude Slides est désormais directement accessible dans les conversations avec édition des présentations, travail collaboratif, exportation au format PowerPoint… et disponible à tous les abonnés quelle que soit leur formule, y compris la gratuite.
Mistral s’est aussi invité sur ce terrain avec Canvas, son éditeur qui permet de produire des présentations à partir de contenus textuels grâce à Marp.
Vous l’aurez compris, OpenAI avait pris un certain retard sur ses concurrents dans la création de présentations. Avec Slides, l’entreprise revient enfin dans la course. Mais face à Microsoft, Google et Anthropic, déjà bien installés sur ce terrain, combler l’écart pourrait prendre un peu plus de temps que prévu.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code