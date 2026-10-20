L’intérêt de Slides ne tient pas seulement à sa capacité à produire une dizaine de diapositives à partir d’un rapport. L’utilisateur peut préciser son public, le ton recherché ou, encore, fournir une présentation existante pour guider la mise en page. ChatGPT se charge ensuite d’organiser les informations et de proposer un résultat cohérent.

Mais contrairement à une simple génération d’images, les textes, graphiques, tableaux et autres éléments restent modifiables. Il est possible de reprendre une diapositive à la main, de demander à l’IA de revoir sa présentation ou de raccourcir un ensemble devenu trop bavard.

OpenAI a également prévu le travail en équipe. Plusieurs collaborateurs peuvent ainsi intervenir simultanément sur le même document, ajouter des commentaires et confier certaines corrections à ChatGPT. Une approche qui évite de faire circuler plusieurs versions d'un PowerPoint par e-mail.

Une fois la présentation terminée, elle peut être exportée en PPTX, en PDF ou vers Google Slides, voire présentée directement depuis ChatGPT avec des notes pour l’orateur.