Pour en profiter, il faudra d’abord récupérer le complément depuis le Microsoft Marketplace, directement dans Word via Accueil > Compléments, tout à droite du ruban. Une fois le module installé et connecté au compte OpenAI, ChatGPT s’ouvre dans un volet latéral, à côté du document en cours.

Il peut alors résumer l’ensemble du texte, corriger ou reformuler une sélection, transformer quelques consignes en brouillon, mais également reprendre les titres, la structure ou la mise en forme du document.

Cette intégration ne reprend toutefois pas tout ce que ChatGPT connaît déjà de vous. Les échanges lancés dans Word n’apparaissent pas dans l’historique du chatbot, tandis que les informations enregistrées en mémoire et les compétences sauvegardées sur le compte ne sont pas accessibles depuis le complément. L’usage du module est par ailleurs décompté du quota associé à l’offre ChatGPT souscrite et peut, selon la formule, puiser dans une enveloppe partagée avec Codex et d’autres fonctions premium.

Même distinction pour les plugins, qui ne sont pas utilisables depuis Word pour le moment. Les services reliés au compte ChatGPT, comme Outlook, SharePoint, Google Workspace ou Dropbox, peuvent en revanche fournir au complément les informations dont il a besoin.