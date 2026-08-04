Sous les coins arrondis de Windows 11, plusieurs générations de Windows continuent de cohabiter. Le Panneau de configuration en est le symbole le plus visible. Près de quatorze ans après le lancement de Windows 8 et le début du transfert vers l'application Paramètres, il reste encore indispensable à certains usages.

Une compatibilité impossible à sacrifier

Interrogé par Windows Central , Marcus Ash, vice-président chargé du design et de la recherche pour Windows, explique pourquoi cette modernisation avance avec autant de précautions. La difficulté ne consiste pas seulement à redessiner les anciennes interfaces. Il faut aussi s'assurer que tout ce qui s'appuie sur elles continue de fonctionner.

Lorsqu'un pilote, un périphérique ou un logiciel professionnel dépend d’une fonction ancienne, Microsoft ne peut pas simplement la supprimer. L'entreprise doit veiller à « ne pas rompre cette promesse de compatibilité », résume Marcus Ash.

Avant de retirer un élément du Panneau de configuration, sa version moderne doit donc au minimum proposer les mêmes fonctions, conserver des performances comparables et franchir une longue série de tests. Ce n'est qu'après cette transition que l'ancien composant peut commencer à disparaître de Windows 11.