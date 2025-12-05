Elle a tout connu, ou presque, sans jamais prendre une ride, ou plutôt, en gardant obstinément les mêmes. Après trois décennies de bons et loyaux services, l'antédiluvienne boîte de dialogue « Exécuter » de Windows s'offre enfin un lifting, signe que Microsoft a décidé de faire le ménage dans ses placards numériques.
Il est des éléments d'informatique qui semblent éternels. La fenêtre « Exécuter », accessible via le célèbre raccourci clavier Windows + R, en fait partie. Ce petit utilitaire, véritable fossile numérique hérité de Windows 95, avait jusqu'ici traversé les âges avec une indifférence totale aux modes et aux révolutions graphiques. Mais voilà que, dans les coulisses de Windows 11, une version dépoussiérée se prépare, prête à nous faire entrer, doucement, dans le 21e siècle.
Un vestige qui faisait de la résistance
Cette petite fenêtre rectangulaire était bien plus qu'un simple outil. Elle était le symbole d'un Windows à plusieurs vitesses, un collage parfois étrange d'époques différentes. Alors que le système d'exploitation se parait de transparences et d'animations fluides, elle restait là, avec son gris austère et ses angles droits, insensible au mode sombre et aux raffinements modernes. Un comble pour un système qui se veut à la pointe.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Sa longévité tenait à sa conception même, ancrée dans les fondations techniques de Windows, une architecture si ancienne que la modifier relevait du sacrilège technique. Plutôt que de risquer de tout casser, Microsoft l'avait laissée vivre sa vie de relique. Mais chaque fois qu'un utilisateur activait le mode sombre pour voir cette fenêtre blafarde apparaître, le manque de cohérence de l'ensemble sautait aux yeux.
Le futur, sans bousculer les habitudes
Il aura donc fallu attendre 2025 pour que Microsoft s'attelle à la tâche. La nouvelle version, bâtie avec les outils de développement actuels, adopte enfin les codes visuels de Windows 11. On y trouve des coins arrondis, une présentation plus aérée, et même des icônes qui apparaissent à côté des commandes pour un confort visuel accru. Une coquetterie tardive, mais bienvenue.
Fait intéressant, la firme de Redmond semble avoir appris de ses erreurs passées. Loin d'imposer ce changement, elle le proposera comme une option à activer. L'ancienne fenêtre ne mourra donc pas, et recevra même une petite mise à jour de compassion : elle supportera enfin le mode sombre. Ce petit pas pour la fenêtre « Exécuter » est peut-être le signal d'une volonté plus large de la part de Microsoft de polir, une bonne fois pour toutes, les innombrables incohérences qui parsèment encore son système d'exploitation. La grande modernisation de Windows se fera, mais visiblement, sans se presser.