Il aura donc fallu attendre 2025 pour que Microsoft s'attelle à la tâche. La nouvelle version, bâtie avec les outils de développement actuels, adopte enfin les codes visuels de Windows 11. On y trouve des coins arrondis, une présentation plus aérée, et même des icônes qui apparaissent à côté des commandes pour un confort visuel accru. Une coquetterie tardive, mais bienvenue.

Fait intéressant, la firme de Redmond semble avoir appris de ses erreurs passées. Loin d'imposer ce changement, elle le proposera comme une option à activer. L'ancienne fenêtre ne mourra donc pas, et recevra même une petite mise à jour de compassion : elle supportera enfin le mode sombre. Ce petit pas pour la fenêtre « Exécuter » est peut-être le signal d'une volonté plus large de la part de Microsoft de polir, une bonne fois pour toutes, les innombrables incohérences qui parsèment encore son système d'exploitation. La grande modernisation de Windows se fera, mais visiblement, sans se presser.