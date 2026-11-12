Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un « Patch Tuesday » et pourquoi ces mises à jour sont-elles souvent critiques ?

Le « Patch Tuesday » désigne la vague mensuelle de correctifs publiée par Microsoft, généralement le deuxième mardi du mois. Elle regroupe surtout des mises à jour de sécurité qui corrigent des vulnérabilités exploitées ou exploitables dans Windows et certains composants associés. Ces correctifs peuvent modifier des fichiers système sensibles, des pilotes ou la pile de sécurité, ce qui explique qu’ils aient parfois un impact sur la stabilité ou la compatibilité. En environnement pro, ils sont aussi un élément clé de la conformité (gestion des risques, politiques de patching) et de la réduction de la surface d’attaque.

À quoi correspondent les codes d’erreur Windows Update 0x800f0993, 0x80070306 et 0x800f0989 ?

Ces codes sont des indicateurs techniques renvoyés par Windows Update quand une étape de l’installation échoue (vérification, copie de fichiers, intégration dans l’image système, etc.). Ils pointent souvent vers un problème de composants de mise à jour (Component Store), de dépendances manquantes ou de corruption/état incohérent dans les packages à installer. Le fait que l’installation monte jusqu’à 99 % puis échoue suggère fréquemment un échec au moment de l’« application » finale (commit) et du nettoyage. Sans analyse des journaux (CBS.log, WindowsUpdate.log), le code seul ne suffit pas à diagnostiquer précisément, mais il permet de classer le type d’échec côté maintenance système.

Qu’est-ce qu’une « réparation automatique » distribuée via Windows Update, et en quoi diffère-t-elle d’une mise à jour cumulative classique ?

Une réparation automatique est un correctif que Windows Update peut pousser pour rétablir la capacité à installer une mise à jour, sans forcément livrer immédiatement une nouvelle cumulative complète. Concrètement, cela peut prendre la forme d’un petit package correctif, d’une mise à jour de la pile de maintenance (Servicing Stack) ou d’un ajustement de logique côté déploiement (détection/conditions d’installation). L’objectif est de débloquer l’échec d’installation en corrigeant le mécanisme ou le prérequis qui coince, puis de relancer l’installation du correctif principal. C’est différent d’une cumulative, qui embarque directement un ensemble de correctifs fonctionnels et sécurité pour l’OS.