Le Patch Tuesday de novembre provoque des erreurs d'installation sur plusieurs PC Windows 11. Microsoft a annoncé une solution, mais le retour à la normale pourrait encore prendre un peu de temps.
Déployée le 10 novembre, la mise à jour de sécurité KB5132061 devait corriger un sacré paquet de vulnérabilités et apporter aux PC compatibles les dernières améliorations de Windows 11. Seulement voilà : depuis sa sortie, les signalements d'échecs d'installation se multiplient. Microsoft vient tout juste de reconnaître l'incident et de confirmer qu’un patch était dans les tuyaux.
Des échecs d’installation persistants
Les difficultés concernent Windows 11 25H2 et 26H2, mais aussi les éditions Entreprise et Éducation de Windows 11 24H2. Comme le rapporte Windows Latest, l'installation de KB5132061 peut progresser jusqu'à 99 % avant d'échouer et d'afficher l'un des codes d'erreur 0x800f0993, 0x80070306 ou 0x800f0989. Les tentatives suivantes aboutissent souvent au même résultat, y compris lorsque la mise à jour est téléchargée manuellement depuis le catalogue Microsoft.
Redmond a bien confirmé le problème et annoncé une réparation automatique, dont le déploiement a débuté le 11 novembre à 19 heures, heure de Paris. Distribuée par Windows Update, elle devrait parvenir aux PC concernés sous 24 à 48 heures, sans intervention de leur part.
Que faire si KB5132061 refuse de s'installer ?
Pour les PC concernés, le plus simple consiste donc à laisser Windows Update faire son travail. Vérifiez que les mises à jour ne sont pas suspendues et que votre ordinateur est bien connecté à Internet.
Vous pouvez également ouvrir les Paramètres > Windows Update, puis cliquer sur « Rechercher des mises à jour » pour vérifier si la réparation est disponible. Si Windows vous propose de télécharger et d'installer KB5132061, suivez les instructions et redémarrez votre PC si nécessaire.
Si le blocage persiste au-delà des 48 heures annoncées par Redmond, vous pourrez lancer l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update, accessible dans Paramètres > Système > Résolution des problèmes > Autres utilitaires de résolution des problèmes. Cet outil permet de détecter et de corriger les anomalies susceptibles de perturber l'installation des mises à jour. Si rien n'y fait, Microsoft recommande de contacter son assistance.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Le « Patch Tuesday » désigne la vague mensuelle de correctifs publiée par Microsoft, généralement le deuxième mardi du mois. Elle regroupe surtout des mises à jour de sécurité qui corrigent des vulnérabilités exploitées ou exploitables dans Windows et certains composants associés. Ces correctifs peuvent modifier des fichiers système sensibles, des pilotes ou la pile de sécurité, ce qui explique qu’ils aient parfois un impact sur la stabilité ou la compatibilité. En environnement pro, ils sont aussi un élément clé de la conformité (gestion des risques, politiques de patching) et de la réduction de la surface d’attaque.
Ces codes sont des indicateurs techniques renvoyés par Windows Update quand une étape de l’installation échoue (vérification, copie de fichiers, intégration dans l’image système, etc.). Ils pointent souvent vers un problème de composants de mise à jour (Component Store), de dépendances manquantes ou de corruption/état incohérent dans les packages à installer. Le fait que l’installation monte jusqu’à 99 % puis échoue suggère fréquemment un échec au moment de l’« application » finale (commit) et du nettoyage. Sans analyse des journaux (CBS.log, WindowsUpdate.log), le code seul ne suffit pas à diagnostiquer précisément, mais il permet de classer le type d’échec côté maintenance système.
Une réparation automatique est un correctif que Windows Update peut pousser pour rétablir la capacité à installer une mise à jour, sans forcément livrer immédiatement une nouvelle cumulative complète. Concrètement, cela peut prendre la forme d’un petit package correctif, d’une mise à jour de la pile de maintenance (Servicing Stack) ou d’un ajustement de logique côté déploiement (détection/conditions d’installation). L’objectif est de débloquer l’échec d’installation en corrigeant le mécanisme ou le prérequis qui coince, puis de relancer l’installation du correctif principal. C’est différent d’une cumulative, qui embarque directement un ensemble de correctifs fonctionnels et sécurité pour l’OS.