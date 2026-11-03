Une mise à jour de Windows 11 empêchait certaines personnes de réactiver Smart App Control, une protection contre les applications malveillantes. Microsoft vient de corriger le problème, mais toutes les versions du système ne peuvent pas encore profiter du correctif.
Il y a des retours en arrière dont Microsoft se serait probablement bien passé. Depuis le printemps dernier, Windows 11 permet de réactiver Smart App Control sans avoir à réinstaller le système. Mais le Patch Tuesday du 13 octobre a contrarié cette avancée, en rendant de nouveau l'opération impossible sur une partie des ordinateurs. En cause, la mise à jour KB5127648, qui pouvait griser l'interrupteur de cette fonction dans les paramètres de Sécurité Windows.
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Un correctif disponible….
Pour rappel, Smart App Control, ou Contrôle intelligent des applications sur les systèmes français, examine la réputation et la signature des logiciels afin d'empêcher l'exécution de programmes malveillants ou non fiables, en complément de Microsoft Defender. Les machines sur lesquelles la protection était déjà active n'ont pas été affectées, mais les utilisateurs qui l'avaient désactivée ne pouvaient plus la remettre en service. Microsoft avait alors proposé deux solutions de contournement, en attendant un correctif.
C’est désormais chose faite grâce à KB5127936, la mise à jour facultative du 28 octobre. Les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 25H2 et 26H2 peuvent ainsi retrouver la possibilité d'activer Smart App Control depuis les paramètres de sécurité, sans modifier le Registre ni les stratégies de groupe. Le patch est disponible via Windows Update sur les machines concernées et devrait également rejoindre la prochaine mise à jour cumulative de sécurité, prévue pour le 10 novembre.
… mais pas pour toutes les versions de Windows 11
La situation est différente pour Windows 11 24H2, dont les éditions Famille et Pro ne reçoivent plus aucune mise à jour du système depuis le 13 octobre. Les personnes confrontées au bug peuvent toujours recourir aux solutions de secours documentées par Microsoft, en modifiant deux valeurs du Registre après sauvegarde et redémarrage, ou, pour les parcs professionnels, en appliquant les stratégies de groupe fournies par l'éditeur.
Mais quitte à intervenir, autant migrer vers Windows 11 25H2 ou 26H2, qui partagent la même base que 24H2 : la mise à niveau est légère, les habitudes à peine bousculées et le suivi de sécurité prolongé d’un à deux ans.
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