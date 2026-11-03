Pour rappel, Smart App Control, ou Contrôle intelligent des applications sur les systèmes français, examine la réputation et la signature des logiciels afin d'empêcher l'exécution de programmes malveillants ou non fiables, en complément de Microsoft Defender. Les machines sur lesquelles la protection était déjà active n'ont pas été affectées, mais les utilisateurs qui l'avaient désactivée ne pouvaient plus la remettre en service. Microsoft avait alors proposé deux solutions de contournement, en attendant un correctif.

C’est désormais chose faite grâce à KB5127936, la mise à jour facultative du 28 octobre. Les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 25H2 et 26H2 peuvent ainsi retrouver la possibilité d'activer Smart App Control depuis les paramètres de sécurité, sans modifier le Registre ni les stratégies de groupe. Le patch est disponible via Windows Update sur les machines concernées et devrait également rejoindre la prochaine mise à jour cumulative de sécurité, prévue pour le 10 novembre.