Microsoft a donc achevé le déploiement progressif de sa mise à jour annuelle en trois semaines à peine. Concrètement, les propriétaires de PC compatibles sur Windows 11 24H2 ou 25H2 peuvent désormais récupérer 26H2 directement depuis Windows Update, sans attendre une nouvelle vague de distribution.

Une rapidité que l’on pourrait en partie expliquer par la nature de la mise à niveau. Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2 partagent la même branche de maintenance, et les principales améliorations de cette dernière version ont déjà été distribuées au fil des mises à jour mensuelles. Le passage à 26H2 repose donc sur un petit package d'activation (eKB) qui ne nécessite qu'un redémarrage.

Si cette nouvelle version n'apporte pas de bouleversement visible, elle prolonge en revanche la durée de prise en charge du système. Microsoft assurera les mises à jour de sécurité de Windows 11 26H2 jusqu'au 10 octobre 2028 pour les éditions Famille et Pro, et jusqu'au 9 octobre 2029 pour les éditions Entreprise et Éducation.