Microsoft a terminé le déploiement progressif de Windows 11 26H2. Les PC éligibles speuvent désormais récupérer la mise à jour, mais plusieurs options permettent aussi d'en repousser l'installation.
Lancée le 29 septembre dernier, Windows 11 26H2 n'était jusqu'ici proposée qu'à une partie des machines compatibles. Moins d'un mois plus tard, Microsoft a discrètement actualisé sa documentation officielle pour annoncer la disponibilité générale de la mise à jour sur les PC éligibles. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendaient leur tour, d'autant que son installation ne devrait prendre que quelques minutes.
Windows 11 26H2 est désormais accessible à tous les PC éligibles
Microsoft a donc achevé le déploiement progressif de sa mise à jour annuelle en trois semaines à peine. Concrètement, les propriétaires de PC compatibles sur Windows 11 24H2 ou 25H2 peuvent désormais récupérer 26H2 directement depuis Windows Update, sans attendre une nouvelle vague de distribution.
Une rapidité que l’on pourrait en partie expliquer par la nature de la mise à niveau. Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2 partagent la même branche de maintenance, et les principales améliorations de cette dernière version ont déjà été distribuées au fil des mises à jour mensuelles. Le passage à 26H2 repose donc sur un petit package d'activation (eKB) qui ne nécessite qu'un redémarrage.
Si cette nouvelle version n'apporte pas de bouleversement visible, elle prolonge en revanche la durée de prise en charge du système. Microsoft assurera les mises à jour de sécurité de Windows 11 26H2 jusqu'au 10 octobre 2028 pour les éditions Famille et Pro, et jusqu'au 9 octobre 2029 pour les éditions Entreprise et Éducation.
Comment installer Windows 11 26H2 ou repousser la mise à jour ?
Pour récupérer Windows 11 26H2, ouvrez les Paramètres > Windows Update, puis cliquez sur Rechercher des mises à jour. Si votre PC est éligible, la nouvelle version devrait apparaître avec un bouton de téléchargement et d'installation. Vous pouvez également activer l'option Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles pour obtenir les nouveautés en priorité.
À l'inverse, si vous préférez patienter, commencez par désactiver cette dernière option pour ne plus privilégier les nouveautés. Vous pouvez également suspendre temporairement Windows Update, pour une durée maximale de 35 jours. Attention toutefois, cette pause concerne aussi les correctifs de sécurité.
Pour repousser plus durablement 26H2 sans renoncer aux correctifs de sécurité, vous pouvez également bloquer cette mise à niveau dans Windows Update, à l’aide des stratégies de groupe sur Windows 11 Pro ou du Registre.
Dernier rappel, enfin, pour les PC encore sur Windows 11 24H2 Famille ou Pro : Microsoft a mis fin à leur support le 13 octobre. Mieux vaut donc passer rapidement à 25H2 ou 26H2 pour continuer à recevoir les patchs de sécurité.
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