Windows Update desserre un peu l’étau. La dernière mise à jour optionnelle de Windows 11 introduit un calendrier pour choisir le jour de reprise des installations, pour ne plus subir le tempo habituel du système.
Microsoft l’avait promis, la voilà qui arrive. Après plusieurs semaines de tests auprès des Insiders, la nouvelle option de mise en pause de Windows Update débarque officiellement pour tout le monde avec la dernière mise à jour optionnelle de Windows 11 24H2 et 25H2. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent désormais choisir le jour de reprise des mises à jour, et ainsi différer plus librement leur installation, le temps de laisser passer les premiers bugs.
Une pause enfin réglable au jour près
Jusqu’ici, suspendre les mises à jour dans Windows 11 relevait davantage de la solution de dépannage que du vrai réglage de confort. L’option existait bien, mais elle reposait sur une pause courte, limitée à sept jours, que l’on pouvait reconduire sans choisir précisément la date de reprise.
Microsoft corrige donc le tir en revoyant la fonction intégrée aux paramètres de Windows Update. Le bouton de pause cède la place à un calendrier, depuis lequel on sélectionne directement un jour à sa convenance, dans la limite de 35 jours. Si la date approche, il reste possible de prolonger la suspension en choisissant une nouvelle échéance avant la reprise des installations. Passé ce délai, Windows reprend ses vérifications habituelles et propose automatiquement les correctifs disponibles.
Un réglage utile, pas une excuse pour tout repousser systémtiquement
À toutes fins utiles, on rappellera que ce nouveau calendrier doit servir à mieux planifier les installations, pas à les repousser par principe. Différer une mise à jour optionnelle de quelques jours peut permettre d’anticiper un redémarrage intempestif ou de laisser passer les premiers bugs. En revanche, suspendre trop longtemps les correctifs de sécurité expose inutilement le PC, à plus forte raison lorsque des failles déjà documentées circulent publiquement.
La fonction arrive avec KB5095093, la mise à jour optionnelle de fin juin pour Windows 11 24H2 et 25H2. Son déploiement étant progressif, elle peut ne pas apparaître tout de suite sur tous les PC concernés, même après installation. Les plus prudents pourront attendre son intégration aux mises à jour de sécurité de juillet, attendues le 14 juillet 2026, sauf changement de calendrier.
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