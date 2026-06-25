Jusqu’ici, suspendre les mises à jour dans Windows 11 relevait davantage de la solution de dépannage que du vrai réglage de confort. L’option existait bien, mais elle reposait sur une pause courte, limitée à sept jours, que l’on pouvait reconduire sans choisir précisément la date de reprise.

Microsoft corrige donc le tir en revoyant la fonction intégrée aux paramètres de Windows Update. Le bouton de pause cède la place à un calendrier, depuis lequel on sélectionne directement un jour à sa convenance, dans la limite de 35 jours. Si la date approche, il reste possible de prolonger la suspension en choisissant une nouvelle échéance avant la reprise des installations. Passé ce délai, Windows reprend ses vérifications habituelles et propose automatiquement les correctifs disponibles.