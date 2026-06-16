Microsoft veut en finir avec les redémarrages à contretemps et commence à déployer auprès des insiders le regroupement des mises à jour dans Windows 11, afin de mieux caler pilotes, firmwares et composants . NET sur le calendrier mensuel.
Désormais disponible dans le canal Experimental du programme Windows Insider, ce que Microsoft présente comme une « expérience Windows Update unifiée » commence à réorganiser les mises à jour de Windows 11. Annoncé fin avril, le dispositif concerne pour l’instant les pilotes, les composants . NET et les firmwares, appelés à rejoindre autant que possible le cycle mensuel des updates de qualité lorsque leur installation peut être coordonnée. Redmond entend ainsi limiter le nombre de redémarrages susceptibles d’intervenir chaque mois.
Des mises à jour moins éparpillées dans Windows Update
Dans cette nouvelle organisation, Windows Update devrait donc télécharger en arrière-plan les updates compatibles avec le regroupement, puis attendre le prochain cycle mensuel de maintenance, ou une éventuelle mise à jour urgente hors cycle, pour proposer leur installation. Celles et ceux qui souhaitent les appliquer plus tôt pourront toujours déclencher manuellement le téléchargement, l’installation ou le redémarrage depuis les paramètres.
Microsoft prévoit aussi de revoir l’affichage côté Windows Update. Les éléments disponibles devraient apparaître dans une même section, au lieu d’être présentés comme une succession d’entrées isolées, tandis que les mises à jour de pilotes, aux intitulés souvent peu explicites, seront enrichies d’une catégorie plus parlante (audio, affichage, batterie, extension, HDC). De quoi aider les utilisateurs et utilisatrices à comprendre plus vite ce qui leur est proposé, et à décider si l’installation peut patienter ou mérite d’être lancée sans attendre.
Microsoft desserre un peu l’étau Windows Update
Ce test s’inscrit dans une série de changements présentés fin avril, après plusieurs mois de retours collectés auprès des utilisateurs et utilisatrices de Windows. Microsoft disait alors avoir identifié deux critiques récurrentes : les mises à jour interrompent trop souvent le travail au mauvais moment, et le système laisse encore trop peu de latitude pour choisir le moment de leur installation.
L’éditeur a donc commencé à revoir plusieurs points sensibles dans Windows Update. Pendant la configuration initiale d’un PC, il est désormais possible de sauter la phase d’updates récentes pour accéder plus vite au bureau, quitte à les récupérer ensuite. En parallèle, Windows Update peut être mis en pause jusqu’à 35 jours, selon une date de reprise choisie dans le calendrier.
Le menu d’alimentation doit également évoluer. Microsoft veut y maintenir les options classiques d’arrêt et de redémarrage, en plus des commandes Mettre à jour et arrêter ou Mettre à jour et redémarrer. En clair, éteindre son PC ne devrait plus rimer avec mise à jour non sollicitée obligatoire.
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