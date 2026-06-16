Ce test s’inscrit dans une série de changements présentés fin avril, après plusieurs mois de retours collectés auprès des utilisateurs et utilisatrices de Windows. Microsoft disait alors avoir identifié deux critiques récurrentes : les mises à jour interrompent trop souvent le travail au mauvais moment, et le système laisse encore trop peu de latitude pour choisir le moment de leur installation.

L’éditeur a donc commencé à revoir plusieurs points sensibles dans Windows Update. Pendant la configuration initiale d’un PC, il est désormais possible de sauter la phase d’updates récentes pour accéder plus vite au bureau, quitte à les récupérer ensuite. En parallèle, Windows Update peut être mis en pause jusqu’à 35 jours, selon une date de reprise choisie dans le calendrier.

Le menu d’alimentation doit également évoluer. Microsoft veut y maintenir les options classiques d’arrêt et de redémarrage, en plus des commandes Mettre à jour et arrêter ou Mettre à jour et redémarrer. En clair, éteindre son PC ne devrait plus rimer avec mise à jour non sollicitée obligatoire.