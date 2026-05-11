Concrètement, quand l’installation d’une mise à jour rencontre une difficulté au redémarrage, Windows 11 peut désormais tenter de corriger le problème en temps réel. Le système prend alors des mesures supplémentaires en arrière-plan pour terminer l’installation, plutôt que de basculer aussitôt vers un échec, un retour arrière ou un code erreur abscons.

C’est cette phase de récupération qui peut rallonger certains redémarrages. À ce stade, le téléchargement est déjà terminé, mais Windows doit encore appliquer les fichiers, contrôler l’état de l’installation et reprendre ce qui coince si nécessaire. Le PC peut donc sembler figé sur l’écran de progression alors que le système tente en réalité de finaliser la mise à jour sans intervention.

Microsoft présente ce mode de récupération automatique comme un moyen d’améliorer le taux de réussite des mises à jour, notamment sur les appareils peu souvent connectés ou dépendants d’une connexion moins stable, plus exposés aux téléchargements interrompus, aux installations différées et aux reprises partielles susceptibles de compromettre l’application des correctifs.

Un redémarrage plus long que d’habitude ne doit donc pas être interprété d’emblée comme un bug, à condition que la situation évolue dans un délai raisonnable. Un PC figé pendant des heures, coincé dans une boucle de démarrage et incapable d’atteindre l’écran de connexion relève probablement d’un vrai échec d’installation.