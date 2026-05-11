Un téléchargement bouclé en quelques minutes, puis un redémarrage qui traîne plus que prévu. Sur Windows 11, ce scénario anxiogène ne trahit pas toujours une mise à jour plantée, mais une tentative de récupérer automatiquement une installation en difficulté.
Microsoft poursuit le toilettage de Windows Update, longtemps associé aux installations déclenchées au pire moment et aux redémarrages malvenus. En plus de promettre davantage de contrôle sur les mises à jour en attente, l’éditeur a également glissé une phrase sur la récupération automatique en cas d’échec d’installation. Formulée comme un détail technique, cette précision permet pourtant de mieux comprendre pourquoi certains redémarrages semblent s’éterniser après une mise à jour de Windows 11.
Quand Windows 11 prend son temps pour finir une mise à jour
Concrètement, quand l’installation d’une mise à jour rencontre une difficulté au redémarrage, Windows 11 peut désormais tenter de corriger le problème en temps réel. Le système prend alors des mesures supplémentaires en arrière-plan pour terminer l’installation, plutôt que de basculer aussitôt vers un échec, un retour arrière ou un code erreur abscons.
C’est cette phase de récupération qui peut rallonger certains redémarrages. À ce stade, le téléchargement est déjà terminé, mais Windows doit encore appliquer les fichiers, contrôler l’état de l’installation et reprendre ce qui coince si nécessaire. Le PC peut donc sembler figé sur l’écran de progression alors que le système tente en réalité de finaliser la mise à jour sans intervention.
Microsoft présente ce mode de récupération automatique comme un moyen d’améliorer le taux de réussite des mises à jour, notamment sur les appareils peu souvent connectés ou dépendants d’une connexion moins stable, plus exposés aux téléchargements interrompus, aux installations différées et aux reprises partielles susceptibles de compromettre l’application des correctifs.
Un redémarrage plus long que d’habitude ne doit donc pas être interprété d’emblée comme un bug, à condition que la situation évolue dans un délai raisonnable. Un PC figé pendant des heures, coincé dans une boucle de démarrage et incapable d’atteindre l’écran de connexion relève probablement d’un vrai échec d’installation.
Moins d’interruptions, plus de contrôle sur Windows Update
Pour rappel, Microsoft a annoncé fin avril plusieurs changements destinés à rendre Windows Update moins contraignant. L’éditeur prévoit notamment d’assouplir la mise en pause des mises à jour, de mieux distinguer les commandes classiques d’arrêt et de redémarrage des options liées aux installations en attente, et de regrouper davantage de correctifs afin de limiter le nombre de redémarrages nécessaires dans le mois.
L’idée n’est donc pas seulement d’éviter les échecs d’installation, mais aussi de réduire les interruptions inopinées. Windows Update doit ainsi devenir plus prévisible, moins prompt à transformer un arrêt rapide en séance de maintenance, et plus transparent sur ce qui sera installé, quand, et pourquoi.
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