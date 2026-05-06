Si vous avez installé la dernière mise à jour facultative de Windows 11, publiée fin avril, peut-être avez-vous observé votre PC redémarrer une fois encore au moment précis où vous pensiez en avoir fini. Le genre de surprise qui fait défiler le scénario du pire en quelques secondes : dépannage forcé, rollback improvisé et doute existentiel. C’est quelle touche F, déjà ?

Avant de maudire Windows Update sur trois générations, sachez qu’il existe une explication officielle. Redmond a documenté la chose dans une note de support récemment mise à jour, confirmant qu’un nombre limité d’appareils grand public et professionnels pouvait être concerné par ce double redémarrage au cours des prochains mois. Ce reboot supplémentaire intervient après l’installation des certificats Secure Boot 2023, le temps pour Windows de les intégrer à la séquence de démarrage.

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, cette relance du système s’apparente donc plutôt à une bonne nouvelle, puisqu’elle signifie que la procédure de renouvellement des certificats suit son cours. Dès lors que la machine revient normalement au bureau et que le phénomène ne se répète pas, tout roule.