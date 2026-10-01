Vous ne voulez pas de Windows 11 26H2 ? Voici comment empêcher son installation.

Windows 11 26H2 commence son déploiement officiel, mais rien ne vous oblige à l’installer tout de suite. De Windows Update au Registre, plusieurs méthodes permettent d’en repousser l’arrivée, voire de la bloquer sans sacrifier les correctifs de sécurité.
Microsoft vient officiellement de donner le coup d’envoi de Windows 11 26H2, mais tout le monde n’a pas forcément envie de se jeter dessus. Une nouvelle version de Windows peut toujours réserver quelques incompatibilités ou défauts de jeunesse, et les utilisateurs et utilisatrices satisfaits de leur installation actuelle ont toutes les bonnes raisons du monde de vouloir laisser passer les premières semaines. D’autant qu’il est possible de retarder l’arrivée de cette dernière mouture, voire d’en empêcher l’installation, sans renoncer aux mises à jour de sécurité.
Repousser Windows 11 26H2 dans Windows Update
Sur Windows 11 Famille (Home), le plus efficace consiste d’abord à ralentir le rythme de Windows Update sans couper les mises à jour dont le système a besoin. Rendez-vous donc dans les Paramètres > Windows Update, et désactivez Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles si vous aviez initialement coché l’option.
Ce réglage signale en effet à Microsoft que votre PC souhaite recevoir en priorité les dernières nouveautés de Windows, dont fait désormais partie 26H2. En revenant à la configuration par défaut, vous retardez donc son déploiement automatique, tout en vous assurant de continuer à bénéficier des patchs de sécurité.
Pour gagner encore plus de temps, vous pouvez aussi suspendre les mises à jour jusqu’à la date de votre choix. Toujours dans les Paramètres > Windows Update, cliquez sur Suspendre les mises à jour, puis sélectionnez une échéance dans le calendrier. La mise en pause peut courir jusqu’à 35 jours à compter de la date actuelle, mais rien n’empêche de la renouveler ensuite, toujours dans cette même limite de durée.
Windows 11 26H2 restera alors à quai le temps voulu, au même titre que toutes les mises à jour gérées par Windows Update, correctifs de sécurité compris. Pratique pour gagner quelques jours ou quelques semaines, mais beaucoup moins indiqué si vous comptez dessus pour résister plusieurs mois.
Bloquer durablement Windows 11 26H2 via le Registre
Pour bloquer Windows 11 26H2 de manière plus pérenne sans faire trinquer les autres mises à jour, il faut mettre les mains dans le Registre. Officieuse sur Windows 11 Famille, mais officiellement prise en charge sur les éditions Pro, Enterprise et Education, la méthode consiste à fixer la version cible de l’OS (25H2, par exemple) dans Windows Update, afin que le système continue à recevoir les correctifs prévus pour cette édition sans chercher à récupérer la suivante.
Avant toute modification, sauvegardez le Registre. Tapez regedit dans la recherche Windows, ouvrez l’Éditeur du Registre, sélectionnez Ordinateur tout en haut de l’arborescence, puis rendez-vous dans Fichier > Exporter. Choisissez un emplacement pour la sauvegarde, vérifiez que Tout est sélectionné dans la section Étendue de l’exportation, puis enregistrez le fichier .reg. Vous pourrez le réimporter depuis Fichier > Importer en cas de problème.
Vous pouvez aussi créer un point de restauration avant d’aller plus loin. Tapez Créer un point de restauration dans la recherche Windows, ouvrez le résultat correspondant, puis cliquez sur Créer dans l’onglet Protection du système.
Une fois ces précautions prises, ouvrez regedit et rendez-vous dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Si la clé WindowsUpdate n’apparaît pas, faites un clic droit sur Windows, sélectionnez Nouveau > Clé, puis nommez-la WindowsUpdate.
Dans la zone de droite, faites un clic droit dans un espace vide, puis choisissez Nouveau > Valeur chaîne. Nommez-la ProductVersion, double-cliquez dessus et saisissez Windows 11 dans le champ Données de la valeur.
Créez ensuite, de la même manière, une valeur DWORD (32 bits) nommée TargetReleaseVersion, puis attribuez-lui la valeur 1.
Enfin, ajoutez une seconde valeur chaîne baptisée TargetReleaseVersionInfo et renseignez la version de Windows que vous souhaitez conserver, par exemple 25H2.
Une fois les trois valeurs créées, fermez l’Éditeur du Registre et redémarrez le PC. Windows Update doit alors s’en tenir à la version indiquée dans TargetReleaseVersionInfo, tout en continuant à distribuer les mises à jour qui lui sont destinées.
Pour revenir en arrière, supprimez simplement les trois valeurs créées précédemment, puis redémarrez à nouveau le PC.
Suspendre le passage à Windows 11 26H2 à l’aide des stratégies de groupe
Sur Windows 11 Pro, inutile de bricoler le Registre. La même option est directement accessible dans l’Éditeur de stratégie de groupe locale, ce qui permet de choisir la version de Windows à conserver sans modifier les clés système à la main.
Tapez gpedit.msc dans la recherche Windows, puis rendez-vous dans Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update > Gérer les mises à jour proposées à partir de Windows Update.
Ouvrez Sélectionner la version de mise à jour des fonctionnalités cible, activez la stratégie, puis indiquez Windows 11 dans le champ consacré au produit et 25H2, par exemple, dans celui de la version cible.
Une fois la modification appliquée, Windows Update continuera à distribuer les correctifs destinés à la version choisie sans proposer 26H2. Si vous changez d’avis, repassez simplement la stratégie sur Non configuré.
La même politique existe sur les éditions Enterprise et Education, généralement administrées à l’échelle de l’organisation.
Un mot, enfin, si vous êtes encore sous Windows 11 24H2 : évitez de vous y enfermer. Sur les éditions Famille et Pro, son support prendra fin le 13 octobre 2026, et les mises à jour de sécurité s’arrêteront avec lui.
Et si l’idée de devoir négocier avec Windows Update à chaque nouvelle version vous fatigue d’avance, peut-être est-ce le bon moment de tester Linux, d’autant que plusieurs distributions proposent aujourd’hui une interface assez proche de Windows pour ne pas se sentir dépaysé.
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