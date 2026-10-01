Vous ne voulez pas de Windows 11 26H2 ? Voici comment empêcher son installation.

Sur Windows 11 Pro, inutile de bricoler le Registre. La même option est directement accessible dans l’Éditeur de stratégie de groupe locale, ce qui permet de choisir la version de Windows à conserver sans modifier les clés système à la main.

Tapez gpedit.msc dans la recherche Windows, puis rendez-vous dans Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update > Gérer les mises à jour proposées à partir de Windows Update.

Ouvrez Sélectionner la version de mise à jour des fonctionnalités cible, activez la stratégie, puis indiquez Windows 11 dans le champ consacré au produit et 25H2, par exemple, dans celui de la version cible.

Une fois la modification appliquée, Windows Update continuera à distribuer les correctifs destinés à la version choisie sans proposer 26H2. Si vous changez d’avis, repassez simplement la stratégie sur Non configuré.

La même politique existe sur les éditions Enterprise et Education, généralement administrées à l’échelle de l’organisation.

Un mot, enfin, si vous êtes encore sous Windows 11 24H2 : évitez de vous y enfermer. Sur les éditions Famille et Pro, son support prendra fin le 13 octobre 2026, et les mises à jour de sécurité s’arrêteront avec lui.

Et si l’idée de devoir négocier avec Windows Update à chaque nouvelle version vous fatigue d’avance, peut-être est-ce le bon moment de tester Linux, d’autant que plusieurs distributions proposent aujourd’hui une interface assez proche de Windows pour ne pas se sentir dépaysé.