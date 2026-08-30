D’aucuns diraient qu’on finit par s’y habituer, mais si l’on était un tant soit peu honnête, on dirait surtout qu’on finit par s’y résoudre, rarement avec le sourire. Une touche dont on ne se sert jamais reste plantée au beau milieu du clavier, une autre déclenche systématiquement la mauvaise commande, et le raccourci que l’on utilise vingt fois par jour donne constamment l’impression de jouer à Twister avec ses doigts. Et à moins de disposer d’un clavier livré avec son propre logiciel de configuration, Windows 11 ne se montre pas toujours super coopératif quand il s’agit de réaffecter ses touches ou de revoir ses raccourcis à sa convenance.

Le module Keyboard Manager de PowerToys, si. Sans Registre à trifouiller ni énième utilitaire à dénicher au hasard d’une errance désespérée sur des forums peuplés d’internautes qui se posent exactement la même question.