Un clavier n’a aucune raison de dicter sa loi. Avec PowerToys, Windows 11 permet de redistribuer les rôles, recycler les commandes qui prennent la poussière et adapter enfin touches et raccourcis à ses propres habitudes.
D’aucuns diraient qu’on finit par s’y habituer, mais si l’on était un tant soit peu honnête, on dirait surtout qu’on finit par s’y résoudre, rarement avec le sourire. Une touche dont on ne se sert jamais reste plantée au beau milieu du clavier, une autre déclenche systématiquement la mauvaise commande, et le raccourci que l’on utilise vingt fois par jour donne constamment l’impression de jouer à Twister avec ses doigts. Et à moins de disposer d’un clavier livré avec son propre logiciel de configuration, Windows 11 ne se montre pas toujours super coopératif quand il s’agit de réaffecter ses touches ou de revoir ses raccourcis à sa convenance.
Le module Keyboard Manager de PowerToys, si. Sans Registre à trifouiller ni énième utilitaire à dénicher au hasard d’une errance désespérée sur des forums peuplés d’internautes qui se posent exactement la même question.
Keyboard Manager, ou l’art de redistribuer les rôles
Keyboard Manager, c’est donc l’outil qui permet de décider qu’une touche ne fera plus tout à fait ce qu’elle faisait jusque-là. Caps Lock peut devenir Ctrl, une touche inutilisée peut en remplacer une autre, déclencher un raccourci ou même saisir automatiquement une chaîne de texte.
Même liberté côté raccourcis. Keyboard Manager sait modifier une combinaison existante, en créer une nouvelle et, si besoin, limiter le changement à une application précise plutôt qu’à l’ensemble du système. PowerToys garde aussi un œil sur les mauvaises idées. Il détecte les conflits entre les raccourcis de ses différents modules, mais aussi avec les combinaisons réservées par Windows, et signale celles qui risquent de se marcher dessus.
Tout est réversible. Les modifications sont gérées par PowerToys, sans toucher durablement à la configuration du clavier. Désactivez Keyboard Manager ou fermez la boîte à outils, et chaque touche reprend sa fonction d’origine.
Comment apprendre de nouveaux tours à son clavier avec Keyboard Manager
Avant de commencer à redistribuer les rôles, il faut évidemment installer Microsoft PowerToys. Si la boîte à outils n’est pas encore présente sur votre PC, vous pouvez directement la télécharger ou passer par WinGet depuis le Terminal Windows :
winget install --id Microsoft. PowerToys --source winget
Une fois PowerToys installé, ouvrez l’application. Dans le volet de gauche, développez la rubrique Entrée et sortie, puis sélectionnez Keyboard Manager.
Activez l’interrupteur Keyboard Manager.
Réaffecter sa première touche
Sur les versions récentes de PowerToys, le nouvel éditeur est utilisé par défaut. Laissez donc l’option correspondante activée, puis cliquez sur Ouvrir l’éditeur. Toutes les réaffectations de touches et de raccourcis seront ensuite regroupées dans cette même fenêtre.
Pour commencer sans transformer immédiatement votre clavier en escape game, cliquez sur Ajouter un nouveau remappage.
Dans la zone Gâchette, à gauche, laissez Touche ou raccourci sélectionné, puis cliquez dans le grand champ juste en dessous et pressez la touche que vous souhaitez réaffecter. PowerToys l’enregistre automatiquement.
Prenons Caps Lock. Si vous ne tapez jamais de paragraphes EN HURLANT mais utilisez constamment Ctrl, vous pouvez décider que la première se comportera désormais comme la seconde. Sélectionnez donc Caps Lock comme touche de départ.
Dans la partie Action, à droite, sélectionnez Reconfigurer vers une touche ou un raccourci dans le menu déroulant, cliquez dans le champ inférieur et pressez Ctrl. Enregistrez la règle.
À partir de maintenant, une pression sur Caps Lock sera interprétée comme une pression sur Ctrl. Le changement s’applique immédiatement et partout dans Windows tant que PowerToys continue de tourner en arrière-plan.
Testez votre nouvelle configuration dans une application quelconque avant d’enchaîner les modifications. Si le résultat ne vous convient pas, retournez dans l’éditeur et désactivez la règle ou supprimez-la. Inutile de démonter le clavier pour réparer vos expérimentations.
Transformer une touche en raccourci
Une touche n’est pas obligée d’en remplacer une autre. Elle peut aussi déclencher toute une combinaison, ce qui devient autrement plus intéressant lorsque votre clavier abrite deux ou trois commandes qui prennent la poussière.
Pour le tester, désactivez le remappage Caps Lock vers Ctrl créé précédemment, ou choisissez une autre touche dont vous pouvez vous passer. Cliquez sur Ajouter un nouveau remappage, puis, dans la zone Gâchette, laissez Touche ou raccourci sélectionné et pressez la touche à recycler.
À droite, dans Action, sélectionnez Reconfigurer vers une touche ou un raccourci, puis saisissez cette fois une combinaison complète. Essayez par exemple Win + Maj + S, le raccourci de l’outil Capture d’écran de Windows.
Enregistrez la règle et testez-la. Une simple pression sur la touche choisie suffit désormais à faire apparaître la barre de capture. Le principe reste le même avec n’importe quel raccourci accepté par Keyboard Manager.
Repenser un raccourci à sa convenance
Keyboard Manager ne s’arrête pas aux touches isolées. Vous pouvez aussi partir d’une combinaison complète et lui en substituer une autre.
Ajoutez un nouveau remappage et, dans Gâchette, pressez le raccourci que vous souhaitez utiliser. Prenons Ctrl + Alt + T. Dans Action, saisissez Ctrl + Maj + Échap, qui ouvre directement le Gestionnaire des tâches, puis enregistrez.
Ctrl + Alt + T devient alors votre nouveau chemin vers le Gestionnaire des tâches, sans supprimer pour autant le raccourci d’origine.
Que faire quand vos raccourcis se disputent la même combinaison ?
PowerToys centralise les collisions dans une fenêtre Conflits de raccourci PowerToys, accessible depuis la page d’accueil de la boîte à outils. Pour chaque combinaison concernée, l’outil indique les modules qui l’utilisent déjà et vérifie également si Windows se l’est réservée de son côté. Dans ce dernier cas, inutile d’insister : le raccourci système ne peut pas être réaffecté.
Si le conflit concerne un module PowerToys, cliquez sur le crayon pour modifier sa combinaison et libérer le raccourci convoité. Vous pouvez aussi cocher Ignorer le conflit si tout fonctionne comme prévu et que vous savez pourquoi les deux commandes cohabitent. Un lien Afficher tous les raccourcis Windows permet enfin de consulter les combinaisons déjà réservées par le système avant d’en inventer une nouvelle.
Limiter un raccourci à une seule application
Tous les raccourcis n’ont pas forcément vocation à vous suivre partout. Une combinaison peut parfaitement être pratique dans un logiciel et devenir franchement encombrante ailleurs.
Lors de la création d’un remappage de raccourci, cochez S’appliquer uniquement à une application spécifique dans la zone Gâchette. Keyboard Manager vous demande alors de préciser le programme concerné.
Petite subtilité : PowerToys travaille avec le nom du processus, et non avec le nom affiché de l’application. Pour le retrouver sans fouiller une liste interminable, ouvrez le Gestionnaire des tâches, repérez le logiciel concerné, faites un clic droit dessus puis sélectionnez Accéder aux détails. Le processus correspondant est automatiquement affiché. Chrome utilise par exemple chrome.exe, Word winword.exe et Edge msedge.exe.
Une fois le logiciel renseigné, le remappage ne s’applique que lorsque l’application concernée est au premier plan. Partout ailleurs, le raccourci conserve sa fonction habituelle.
À noter également que le ciblage par application ne fonctionne que pour les raccourcis. Keyboard Manager ne permet pas, pour l’instant, de réserver le remappage d’une touche seule à un logiciel précis.
Faire écrire Keyboard Manager à votre place
Dernier tour dans sa manche : une touche ou un raccourci peut aussi servir à insérer directement du texte.
Créez un nouveau remappage et définissez votre Gâchette. Pour ce type d’usage, préférez une combinaison que vous ne risquez pas de presser par accident plutôt qu’une lettre seule, sauf à vouloir voir votre signature surgir chaque fois que vous tapez un A.
Dans Action, choisissez Insérer du texte, puis saisissez le contenu à insérer. Une adresse mail, une formule de politesse, un chemin régulièrement utilisé ou même plusieurs lignes de texte peuvent ainsi être rappelés avec une seule combinaison.
Enregistrez, ouvrez un champ de saisie et utilisez votre nouveau raccourci. Keyboard Manager écrit immédiatement le texte à l’emplacement du curseur. Évitez en revanche d’y enregistrer des mots de passe ou d’autres informations sensibles : on parle ici de raccourci de saisie, pas de coffre-fort.
Et pour les vrais de vrais, celles et ceux qui ne sauraient plus s’arrêter, Keyboard Manager sait encore ouvrir une URL, lancer une application ou neutraliser purement et simplement une touche ou un raccourci. Insert vous expédie encore parfois en mode écrasement au beau milieu d’un texte ? Désactivez-la. Elle ne vous manquera probablement pas.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.
Nos astuces pour mieux maîtriser PowerToys
Keyboard Manager n’est qu’un des nombreux outils intégrés à Microsoft PowerToys. Au fil de nos tutos, nous vous expliquons comment tirer parti de cette boîte à outils gratuite pour rendre Windows 11 plus agréable au quotidien : organiser vos fenêtres, lancer plus vite vos applications, retrouver des fichiers, gagner du temps au clavier ou automatiser quelques gestes répétitifs.
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