La première méthode porte bien son nom : le Verrouillage dynamique surveille en permanence la présence de votre smartphone à proximité du PC. Une fois les deux appareils associés en Bluetooth, Windows mesure l’intensité du signal et, lorsqu’elle devient trop faible, en déduit que vous vous êtes éloigné avant de verrouiller automatiquement la session.

Pour l’activer, commencez par associer votre smartphone au PC en Bluetooth. Sur Windows 11, ouvrez Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils, puis cliquez sur Ajouter un appareil et choisissez Bluetooth.