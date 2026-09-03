Parti chercher un café, déjà dans l’ascenseur ou carrément rentré chez vous avant de réaliser que votre PC est encore ouvert ? Pas de panique : Windows 11 dispose de deux fonctions capables de rattraper votre étourderie.
Le problème avec Win + L, c’est qu’il faut encore être devant son PC pour s’en servir. Si vous réalisez un peu plus tard que vous avez oublié de verrouiller votre session, vous serez heureux d’apprendre que Windows 11 a prévu le coup. À condition de l’avoir associé à votre ordinateur, votre téléphone peut prendre le relais, soit automatiquement lorsque vous vous éloignez, soit à votre demande si vous êtes déjà trop loin pour faire demi-tour. Deux solutions pour un même problème, aux conséquences plus ou moins drôles selon qui passe devant votre machine : un fond d’écran douteux si vous avez de la chance, vos fichiers et vos comptes passés au peigne fin si vous en avez moins.
Verrouillez automatiquement votre PC quand vous vous éloignez
La première méthode porte bien son nom : le Verrouillage dynamique surveille en permanence la présence de votre smartphone à proximité du PC. Une fois les deux appareils associés en Bluetooth, Windows mesure l’intensité du signal et, lorsqu’elle devient trop faible, en déduit que vous vous êtes éloigné avant de verrouiller automatiquement la session.
Pour l’activer, commencez par associer votre smartphone au PC en Bluetooth. Sur Windows 11, ouvrez Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils, puis cliquez sur Ajouter un appareil et choisissez Bluetooth.
Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone, rendez-le détectable si nécessaire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche sur le PC. S’il n’apparaît pas, vous pouvez aussi lancer la recherche depuis votre smartphone et sélectionner votre ordinateur parmi les appareils Bluetooth disponibles.
Une fois les deux appareils associés, rendez-vous dans Paramètres > Comptes > Options de connexion > Verrouillage dynamique, puis activez l’option permettant à Windows de verrouiller automatiquement l’appareil lorsque vous vous absentez.
Ne comptez toutefois pas sur un verrouillage instantané : il peut s’écouler d’une dizaine de secondes à près d’une minute avant que Windows ne ferme la session, toujours accessible entre-temps. Par ailleurs, si vous avez aussi oublié votre smartphone sur votre bureau, le dispositif ne pourra évidemment rien pour vous. (Smartphone protégé, on l’espère, par un code un peu plus inspiré que 1234.)
Verrouillez votre PC à distance depuis Android
Deuxième possibilité : intervenir vous-même depuis votre smartphone Android. Pratique si vous êtes déjà parti, mais aussi si vous avez quitté votre poste sans vous éloigner suffisamment pour que Windows perde le signal Bluetooth de votre téléphone, auquel cas le verrouillage dynamique ne se déclenchera pas.
Cette fois, la fonction passe par Lien avec Windows sur Android et Mobile connecté sur le PC.
Si les deux appareils ne sont pas encore reliés, ouvrez Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles sur Windows 11.
Activez Autoriser ce PC à accéder au contenu et aux fonctionnalités de vos appareils mobiles, puis cliquez sur Ajouter un appareil.
Sélectionnez Android et scannez le QR code affiché à l’écran depuis l’application Lien avec Windows sur votre téléphone, et laissez-vous guider par l’assistant de configuration.
Une fois l’association terminée, toujours dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles, sélectionnez votre smartphone et vérifiez que Contrôles de PC distants est bien activé.
Vous pouvez désormais sortir votre téléphone. Ouvrez Lien avec Windows, sélectionnez le PC concerné, puis appuyez sur Verrouiller le PC et confirmez avec Verrouiller. La session Windows se ferme alors instantanément à distance, comme si vous aviez utilisé Win + L.
Pas question en revanche de faire le chemin inverse depuis le smartphone. Une fois le PC verrouillé, il faudra revenir devant votre écran et vous authentifier normalement pour rouvrir la session.
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