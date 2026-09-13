Windows 11 regorge de raccourcis clavier très pratiques, à condition de s’en souvenir. Intégré aux PowerToys, Shortcut Guide se charge justement de vous les rappeler au moment opportun.

Vous oubliez toujours vos raccourcis clavier ? Voici l’antisèche qu’il vous faut sur Windows 11. © Clubic
Vous oubliez toujours vos raccourcis clavier ? Voici l’antisèche qu’il vous faut sur Windows 11. © Clubic

Vous connaissez Ctrl + C, Ctrl + V, probablement Alt + Tab, et puis… Trou de mémoire. Dommage, car Windows 11 et les applications que vous utilisez chaque jour cachent quantité de raccourcis capables de vous épargner de cliquer à tout va sur votre souris. Plutôt que de les apprendre comme une table de multiplication, PowerToys propose un pense-bête bienvenu avec Shortcut Guide. Le module sait même repérer l’application active pour adapter la liste qu’il vous propose. Malin.

Shortcut Guide, le raccourci vers vos raccourcis

Le nom vend assez bien la mèche. Shortcut Guide regroupe les raccourcis clavier de Windows et de nombreuses applications dans une même fenêtre consultable à la demande.

À l’origine, le module s’en tenait essentiellement au rôle d’aide-mémoire plutôt rudimentaire. Les dernières mises à jour l’ont toutefois sérieusement enrichi : il peut désormais identifier l’application ouverte au premier plan et adapter son contenu en conséquence. Shortcut Guide est déjà compatible avec une belle brochette de logiciels, parmi lesquels Edge, Chrome, Firefox, Brave, Word, Excel, Outlook, Teams, Slack, Discord, Visual Studio Code, Windows Terminal, Photoshop, Figma ou encore 1Password.

Tout est classé par catégories et surmonté d’un moteur de recherche, tandis que vous pouvez épingler en tête de liste les raccourcis que vous utilisez le plus souvent. Pratique pour cette combinaison de quatre touches que vous trouvez formidable chaque fois que vous la redécouvrez, avant de l’oublier trois minutes plus tard.

Comment afficher vos raccourcis avec Shortcut Guide

Si vous n’avez pas encore installé la boîte à outils de Microsoft, commencez donc par la télécharger et installer PowerToys sur votre PC. Vous pouvez aussi passer par WinGet à l’aide de la commande suivante :

winget install --id Microsoft.PowerToys --source winget

Une fois PowerToys lancé, rendez-vous dans Outils système > Shortcut Guide, puis activez le module à l’aide de l’interrupteur prévu à cet effet.

Activez Shortcut Guide dans les paramètres PowerToys. © Clubic

Par défaut, le guide s’ouvre avec le raccourci Windows + Maj + /. Oui, il faut donc connaître un raccourci pour retrouver ses raccourcis, et pas le plus simple. Personne n’a dit que l’informatique renoncerait totalement à ses petites contradictions. Vous pouvez malgré tout le modifier en cliquant sur l’icône dédiée.

Modifiez le raccourci d'affichage de Shortcut Guide si nécessaire. © Clubic

Une fois la combinaison saisie, Shortcut Guide s’affiche dans une fenêtre indépendante. Dans la colonne de gauche, vous retrouvez Windows et PowerToys, ainsi que l’application active lorsqu’elle est prise en charge par le module.

Parcourez la liste des raccourcis compatibles avec l'application active. © Clubic

Sélectionnez l’une de ces rubriques pour parcourir les commandes correspondantes. Elles sont regroupées par fonction et présentent une sélection de raccourcis recommandés en haut de la page.

Vous cherchez une action particulière sans avoir la moindre idée de la combinaison associée ? Utilisez directement le champ de recherche (ou Ctrl + F).

Utilisez le champ de recherche pour trouver plus rapidement un raccourci clavier (en anglais, hélas). © Clubic

Vous pouvez enfin épingler les commandes que vous souhaitez retrouver rapidement. Faites un clic droit sur le raccourci concerné, puis sélectionnez Épingler. Il viendra alors rejoindre la rubrique Raccourcis épinglés en haut de la liste.

Epinglez un raccourci pour le repérer d'un coup d'oeil la prochaine fois que vous en aurez besoin. © Clubic

Shortcut Guide dispose aussi d’un deuxième mode d’accès, pratique pour jeter un coup d’œil sans laisser le guide ouvert à l’écran. Il suffit de maintenir la touche Windows enfoncée pour faire apparaître le guide complet, puis de la relâcher pour les faire disparaître. Dans les réglages, vous pouvez aussi ajuster le délai d’activation, fixé à 900 millisecondes par défaut.

Affichez Shortcut Guide en coup de vent grâce à la touche Windows. © Clubic

Les paramètres permettent également de choisir le côté de l’écran sur lequel s’affiche Shortcut Guide, son thème et les applications dans lesquelles il ne doit pas intervenir.

Modifiez l'emplacement et le thème du guide. © Clubic

Libre à vous, ensuite, de mémoriser progressivement les raccourcis qui vous servent vraiment. Ou de consulter Shortcut Guide à chaque trou de mémoire. PowerToys ne juge pas.

PowerToys
  • Gratuit.
  • De nombreux petits outils dans un package léger.
  • Utile au grand public comme aux power users.
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Nos astuces pour mieux maîtriser PowerToys

Shortcut Guide n’est qu’un des nombreux outils intégrés à Microsoft PowerToys. Au fil de nos tutos, nous vous expliquons comment tirer parti de cette boîte à outils gratuite pour rendre Windows 11 plus agréable au quotidien : organiser vos fenêtres, lancer plus vite vos applications, retrouver des fichiers, gagner du temps au clavier ou automatiser quelques gestes répétitifs.

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