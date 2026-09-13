Le nom vend assez bien la mèche. Shortcut Guide regroupe les raccourcis clavier de Windows et de nombreuses applications dans une même fenêtre consultable à la demande.

À l’origine, le module s’en tenait essentiellement au rôle d’aide-mémoire plutôt rudimentaire. Les dernières mises à jour l’ont toutefois sérieusement enrichi : il peut désormais identifier l’application ouverte au premier plan et adapter son contenu en conséquence. Shortcut Guide est déjà compatible avec une belle brochette de logiciels, parmi lesquels Edge, Chrome, Firefox, Brave, Word, Excel, Outlook, Teams, Slack, Discord, Visual Studio Code, Windows Terminal, Photoshop, Figma ou encore 1Password.

Tout est classé par catégories et surmonté d’un moteur de recherche, tandis que vous pouvez épingler en tête de liste les raccourcis que vous utilisez le plus souvent. Pratique pour cette combinaison de quatre touches que vous trouvez formidable chaque fois que vous la redécouvrez, avant de l’oublier trois minutes plus tard.