À peine avez-vous cliqué ailleurs que la fenêtre dont vous aviez justement besoin a déjà disparu derrière cinq ou six autres. Vous commencez donc par pousser une fenêtre sur le côté, puis une deuxième, en réduisez une troisième avant de finir, de guerre lasse, par fouiller dans la barre des tâches.

Quand on travaille avec cinquante fenêtres ouvertes en permanence, par nécessité ou parce qu’on a depuis longtemps renoncé à s’autodiscipliner sur le sujet, ce genre de petit manège a tôt fait de venir à bout des tempéraments les plus placides. Windows 11 permet bien de ranger et d’agencer vos fenêtres, mais pas d’en condamner une à rester constamment au premier plan. Vous pouvez en revanche le doter de ce petit super-pouvoir avec Always On Top, l’un des modules de PowerToys.