La mise à jour de sécurité attendue ce mardi 13 octobre sera la dernière pour Windows 11 24H2 Famille et Pro. Si vous n'avez pas encore migré vers une version plus récente, c'est le moment de vous en préoccuper.
Le Patch Tuesday de ce soir aura un goût d’adieu pour une partie des utilisateurs et utilisatrices de Windows 11. Lancée en octobre 2024, la version 24H2 arrive au terme de ses deux années de maintenance, conformément au calendrier prévu par Redmond. Les PC concernés continueront évidemment de fonctionner après cette échéance, mais les nouvelles failles découvertes dans le système ne seront plus corrigées. Microsoft a déjà commencé à faire migrer automatiquement les machines compatibles vers Windows 11 25H2, mais tous les ordinateurs n'ont pas nécessairement encore reçu cette mise à niveau.
La solution tout-en-un pour protéger votre entreprise
Votre petite entreprise a de grandes ambitions. Protégez-là contre les pirates. Et développez sereinement votre activité !
Un dernier Patch Tuesday pour les éditions Famille et Pro
Dans le détail, l'échéance concerne les éditions Famille, Pro, Pro Éducation et Pro pour stations de travail de Windows 11 24H2, tandis que les versions Entreprise et Éducation bénéficieront d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 12 octobre 2027.
Comme toujours, Microsoft prévoit en effet deux ans de maintenance pour les éditions grand public, contre trois pour celles destinées aux organisations, qui ont besoin de davantage de temps pour vérifier la compatibilité de leurs logiciels et organiser les mises à jour de leur parc informatique.
Pour les PC concernés par l'échéance de ce mardi, Windows 11 25H2 constitue la solution la plus directe. Les deux versions partagent les mêmes fichiers système, ce qui permet de passer de l'une à l'autre à l'aide d'un petit package d'activation, sans réinstallation complète de Windows.
Une fois la migration effectuée, l'ordinateur continuera de recevoir des correctifs de sécurité jusqu'au 12 octobre 2027. Il est également possible de passer directement à Windows 11 26H2, disponible depuis fin septembre et prise en charge jusqu'au 10 octobre 2028, sous réserve que la mise à jour soit proposée sur le PC.
Comment vérifier si votre PC est à jour ?
Pour connaître la version de Windows 11 installée sur votre ordinateur, appuyez sur Win + R, saisissez winver et validez. Vous pouvez également retrouver cette information dans Paramètres > Système > Informations système, à la rubrique Spécifications de Windows.
Si vous utilisez toujours 24H2, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update, puis cliquez sur Rechercher des mises à jour. Vous pourrez lancer l'installation de 25H2 ou 26H2 si l'une de ces versions vous est proposée. Dans le cas contraire, vérifiez les éventuels messages de compatibilité affichés par Windows Update, qui peuvent expliquer pourquoi la migration n'est pas encore disponible.
Et si vous hésitez à quitter 24H2 par crainte de nouveaux bugs ? Windows 11 25H2 a désormais un peu plus d'un an au compteur et n'impose aucune nouvelle exigence matérielle. Les deux versions reçoivent d'ailleurs les mêmes mises à jour cumulatives, qui comprennent les correctifs de sécurité et la plupart des améliorations fonctionnelles. Une bonne partie des problèmes rencontrés sur 25H2 peuvent donc également toucher 24H2.
Vous pouvez bien entendu choisir de continuer à utiliser 24H2, mais le risque augmente avec le temps. Microsoft a en effet prévenu à plusieurs reprises que les Patch Tuesday devraient devenir de plus en plus fournis, en partie grâce à l'intelligence artificielle, qui permet à ses équipes de découvrir davantage de vulnérabilités. Or, plus les failles sont découvertes et divulguées, plus les cybercriminels disposent de pistes pour s'attaquer aux systèmes qui ne sont plus corrigés, à plus forte raison quand ils peuvent eux aussi s'appuyer sur l'IA pour accélérer leurs recherches et leurs tentatives d'exploitation.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces