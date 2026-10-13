Dans le détail, l'échéance concerne les éditions Famille, Pro, Pro Éducation et Pro pour stations de travail de Windows 11 24H2, tandis que les versions Entreprise et Éducation bénéficieront d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 12 octobre 2027.

Comme toujours, Microsoft prévoit en effet deux ans de maintenance pour les éditions grand public, contre trois pour celles destinées aux organisations, qui ont besoin de davantage de temps pour vérifier la compatibilité de leurs logiciels et organiser les mises à jour de leur parc informatique.

Pour les PC concernés par l'échéance de ce mardi, Windows 11 25H2 constitue la solution la plus directe. Les deux versions partagent les mêmes fichiers système, ce qui permet de passer de l'une à l'autre à l'aide d'un petit package d'activation, sans réinstallation complète de Windows.

Une fois la migration effectuée, l'ordinateur continuera de recevoir des correctifs de sécurité jusqu'au 12 octobre 2027. Il est également possible de passer directement à Windows 11 26H2, disponible depuis fin septembre et prise en charge jusqu'au 10 octobre 2028, sous réserve que la mise à jour soit proposée sur le PC.