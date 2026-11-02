La barre des tâches de Windows 11 peut désormais s’afficher en haut ou sur les côtés de l’écran, mais impossible de la déplacer par glisser-déposer. Face aux critiques, Microsoft assume son choix et vient d’en expliquer les raisons.
Depuis la mise à jour facultative d’août, Windows 11 permet enfin de repositionner sa barre des tâches. Mais pour changer son emplacement, il faut encore passer par les paramètres de personnalisation, quand il suffisait de la déverrouiller puis de la faire glisser à la souris vers le bord souhaité sur Windows 10. Une fonctionnalité que Microsoft n’a pas réintégrée, au grand dam de celles et ceux qui y tenaient. Diego Baca, vice-président du design pour Windows, a récemment pris la parole sur X pour défendre cette décision, qui ne doit rien à un oubli.
Une option qui présenterait plus d’inconvénients que d’avantages
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Diego Baca semble avoir peu goûté à ce que l’absence du glisser-déposer soit présentée comme une lacune. « C’est un choix de conception délibéré, pas une fonctionnalité manquante », a-t-il rétorqué sous une publication de Windows Central soulignant qu’il fallait encore recourir à une application tierce pour déplacer la barre des tâches à la souris.
À l’appui, il invoque les recherches internes de Microsoft, qui auraient démontré que cette manipulation pouvait entraîner des déplacements accidentels et que les changements de position étaient finalement assez rares. L’entreprise a donc privilégié un réglage dédié, accessible depuis le menu contextuel de la barre des tâches, afin que chaque changement d’emplacement résulte d’une action volontaire. Une méthode qu’elle juge plus « prévisible ».
Windows 10 avait pourtant déjà la solution
On comprend que Microsoft n’ait pas fait du glisser-déposer une priorité pour une manipulation qu’elle juge peu fréquente. En revanche, invoquer les déplacements accidentels pour justifier son absence se heurte à un détail que Diego Baca mentionne lui-même : sur Windows 10, l’option « Verrouiller la barre des tâches » empêchait déjà de la déplacer par mégarde, tout en permettant de profiter du glisser-déposer après déverrouillage.
Une prise de position qui risque fort de doucher les espoirs de celles et ceux qui attendaient encore le retour de cette fonctionnalité. Dans un billet publié en mai dernier, le même Diego Baca indiquait en effet que Microsoft étudiait toujours le retour du glisser-déposer, ainsi que la possibilité de choisir une position différente pour chaque écran.
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