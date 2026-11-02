Le moins que l’on puisse dire, c’est que Diego Baca semble avoir peu goûté à ce que l’absence du glisser-déposer soit présentée comme une lacune. « C’est un choix de conception délibéré, pas une fonctionnalité manquante », a-t-il rétorqué sous une publication de Windows Central soulignant qu’il fallait encore recourir à une application tierce pour déplacer la barre des tâches à la souris.

À l’appui, il invoque les recherches internes de Microsoft, qui auraient démontré que cette manipulation pouvait entraîner des déplacements accidentels et que les changements de position étaient finalement assez rares. L’entreprise a donc privilégié un réglage dédié, accessible depuis le menu contextuel de la barre des tâches, afin que chaque changement d’emplacement résulte d’une action volontaire. Une méthode qu’elle juge plus « prévisible ».