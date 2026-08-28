Autre incongruité qui traînait depuis Windows 11 : Microsoft savait réduire les icônes de la barre des tâches, mais pas la barre elle-même. L’option Small (ou Petit sur les système configurés en français) remet enfin les deux au diapason en diminuant à la fois la taille des boutons et sa hauteur. Un gain de place qui devrait surtout se faire sentir sur les écrans les plus compacts.

Pour l’activer, rendez-vous dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches > Taille de la barre des tâches.

Cette version réduite reste toutefois cantonnée au haut et au bas de l’écran pour le moment. Microsoft garde aussi la main sur le calendrier : KB5120998 lance le déploiement, mais ces nouveautés seront activées progressivement et peuvent donc manquer à l’appel même après l’installation. Si vous préférez laisser passer cette mise à jour facultative, le Patch Tuesday de septembre les embarquera de toute façon avec la prochaine mise à jour obligatoire.