Cinq ans après l’avoir tenue en otage du bas de l’écran, Microsoft desserre enfin l’étau. C’est officiel, vous pouvez désormais déplacer la barre des tâches de Windows 11 en haut ou sur les côtés, et la rétrécir pour de bon.
Depuis la sortie de Windows 11, la barre des tâches cristallise à elle seule une bonne partie des reproches adressés au système. En supprimant des fonctions aussi élémentaires que son déplacement, Microsoft en avait fait l’un des symboles les plus tenaces de ses choix contestés. Après des mois de tests chez les Insiders, l’option arrive enfin auprès du grand public avec la mise à jour facultative du mois d’août, KB5120998.
La barre des tâches quitte enfin le bas de l’écran
Cinq ans pour en arriver là. Windows 11 vous laisse enfin épingler sa barre des tâches en haut, à gauche ou à droite de l’écran, comme Windows 10 le permettait déjà. Le réglage vous attend dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches.
Ne cherchez cependant pas encore à l’attraper à la souris pour la faire glisser d’un bord à l’autre de votre écran : Microsoft n’a pas rétabli le déplacement direct. Windows 11 limite aussi encore certaines fonctions selon l’emplacement choisi, à commencer par la zone de recherche, dont vous devrez vous passer à gauche et à droite de l’écran. Pour le reste, le système adapte les menus, les animations et les principaux réglages de personnalisation.
La vraie petite barre des tâches fait aussi son retour
Autre incongruité qui traînait depuis Windows 11 : Microsoft savait réduire les icônes de la barre des tâches, mais pas la barre elle-même. L’option Small (ou Petit sur les système configurés en français) remet enfin les deux au diapason en diminuant à la fois la taille des boutons et sa hauteur. Un gain de place qui devrait surtout se faire sentir sur les écrans les plus compacts.
Pour l’activer, rendez-vous dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches > Taille de la barre des tâches.
Cette version réduite reste toutefois cantonnée au haut et au bas de l’écran pour le moment. Microsoft garde aussi la main sur le calendrier : KB5120998 lance le déploiement, mais ces nouveautés seront activées progressivement et peuvent donc manquer à l’appel même après l’installation. Si vous préférez laisser passer cette mise à jour facultative, le Patch Tuesday de septembre les embarquera de toute façon avec la prochaine mise à jour obligatoire.
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