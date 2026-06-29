Jusqu’ici, Windows 11 proposait une option baptisée Afficher des boutons de barre des tâches plus petits. Elle faisait bien son travail, mais seulement à moitié : les icônes pouvaient être réduites, tandis que la barre conservait sa hauteur habituelle. Pratique pour afficher plus d’applications épinglées, moins pour gagner de la place à l’écran.

La nouveauté testée va plus loin. Microsoft prépare un réglage Taille de la barre des tâches, capable de modifier le gabarit de la barre elle-même. En choisissant le mode compact, la barre devient plus fine, et les icônes s’adaptent à ce nouvel affichage.

Les deux options ne se remplacent pas. Elles devraient cohabiter dans Windows 11 : l’une pour régler la taille de la barre, l’autre pour ajuster celle des icônes. De quoi retrouver l’esprit de Windows 10, mais avec un contrôle plus précis qu’un simple interrupteur à petits boutons.