Microsoft promet enfin, pour une prochaine mise à jour, de rendre la barre des tâches de Windows 11 personnalisable. En attendant, ExplorerPatcher restaure gratuitement l'ergonomie de Windows 10.
La barre des tâches de Windows 11 a fait l'unanimité contre elle sur plusieurs points : impossible de la déplacer, libellés des fenêtres disparus, menu contextuel amputé au clic droit. ExplorerPatcher rebranche ces réglages absents pour retrouver, sur Windows 11, le comportement auquel Windows 10 avait habitué tout le monde.
La barre des tâches, le menu Démarrer et le clic droit d'avant
ExplorerPatcher s'attaque d'abord à la barre des tâches, le grief numéro un des utilisateurs passés à Windows 11. Le logiciel réaffiche les libellés des fenêtres, cesse de regrouper les icônes, déplace la barre en haut ou sur les côtés, et restaure des comportements que Microsoft avait retirés. La barre des tâches de Windows 10 revient, à la touche près.
Le menu Démarrer et l'explorateur de fichiers profitent du même traitement. On retrouve le menu Démarrer classique, le ruban et la barre de détails des anciennes versions, et surtout le menu contextuel complet au clic droit, sans l'étape « Afficher plus d'options » qui agace tant.
Techniquement, l'outil vient se greffer sur le shell de Windows pour modifier son comportement, et chaque version est calée sur un build précis du système. Le projet, porté par le développeur valinet et hébergé sur GitHub, y rassemble plus de trente-deux mille étoiles, ce qui en fait l'un des utilitaires de personnalisation les plus suivis de l'écosystème Windows.
Gratuit, réversible, et mis à jour au rythme de Windows
Côté confiance, ExplorerPatcher coche les bonnes cases : open source sous licence GPL, gratuit, et entièrement réversible, puisqu'il suffit de le désinstaller ou de désactiver une option pour revenir à l'interface d'origine. Rien n'est modifié en profondeur de façon définitive.
Le projet suit de près les versions de Windows. Comme l'outil se greffe sur le shell du système, chaque release vise un build précis. La dernière en date cible le build 26100, soit la mise à jour 24H2, et les versions suivantes de cette lignée. Il faut donc choisir la release qui correspond à votre build, avec une réserve à connaître : une grosse mise à jour de Windows peut désactiver l'outil le temps que le développeur publie la version adaptée.
Ce travail d'entretien tombe à point nommé, car Microsoft, de son côté, fait peut-être bouger les lignes. L'éditeur a annoncé le retour d'options de personnalisation pour la barre des tâches et le menu Démarrer, au point que Windows 11 pourrait finir par faire mieux que Windows 10. En attendant que ces réglages arrivent en version stable, ExplorerPatcher reste la meilleure option.