Côté confiance, ExplorerPatcher coche les bonnes cases : open source sous licence GPL, gratuit, et entièrement réversible, puisqu'il suffit de le désinstaller ou de désactiver une option pour revenir à l'interface d'origine. Rien n'est modifié en profondeur de façon définitive.

Le projet suit de près les versions de Windows. Comme l'outil se greffe sur le shell du système, chaque release vise un build précis. La dernière en date cible le build 26100, soit la mise à jour 24H2, et les versions suivantes de cette lignée. Il faut donc choisir la release qui correspond à votre build, avec une réserve à connaître : une grosse mise à jour de Windows peut désactiver l'outil le temps que le développeur publie la version adaptée.

Ce travail d'entretien tombe à point nommé, car Microsoft, de son côté, fait peut-être bouger les lignes. L'éditeur a annoncé le retour d'options de personnalisation pour la barre des tâches et le menu Démarrer, au point que Windows 11 pourrait finir par faire mieux que Windows 10. En attendant que ces réglages arrivent en version stable, ExplorerPatcher reste la meilleure option.