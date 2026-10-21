Dans la build 26340.9750, diffusée le 16 octobre sur le canal Experimental, Windows Latest a repéré un nouveau menu contextuel permettant de déplacer directement la barre des tâches. Quatre boutons, accessibles d'un clic droit sur un espace vide de celle-ci, permettent de la positionner en haut, en bas, à gauche ou à droite de l'écran. Regroupés sous les raccourcis habituels vers le Gestionnaire des tâches et les paramètres de la barre des tâches, ils évitent de passer par les réglages de Windows à chaque changement de position.

Cette interface est encore masquée par défaut , même sur la build concernée, et ne figure pas parmi les fonctionnalités que les Insiders peuvent activer eux-mêmes. Son apparition marque néanmoins une nouvelle étape dans le retour des options de personnalisation de la barre des tâches , progressivement réintroduites depuis le printemps.