Microsoft teste un nouveau menu pour déplacer la barre des tâches de Windows 11 sans passer par les Paramètres. Une manipulation plus rapide, mais toujours moins intuitive que sur Windows 10.
Supprimée lors de la sortie de Windows 11 en 2021, la possibilité de déplacer la barre des tâches a finalement fait son retour cette année. Depuis fin août, Microsoft la déploie progressivement auprès des utilisateurs et utilisatrices, avec une contrainte de taille : pour changer son emplacement, il faut encore passer par les Paramètres de personnalisation. Une étape dont Windows 10 savait parfaitement se passer, puisqu'un simple glisser-déposer suffisait. Microsoft pourrait toutefois simplifier la manipulation.
Quatre boutons pour changer la position de la barre des tâches
Dans la build 26340.9750, diffusée le 16 octobre sur le canal Experimental, Windows Latest a repéré un nouveau menu contextuel permettant de déplacer directement la barre des tâches. Quatre boutons, accessibles d'un clic droit sur un espace vide de celle-ci, permettent de la positionner en haut, en bas, à gauche ou à droite de l'écran. Regroupés sous les raccourcis habituels vers le Gestionnaire des tâches et les paramètres de la barre des tâches, ils évitent de passer par les réglages de Windows à chaque changement de position.
Cette interface est encore masquée par défaut, même sur la build concernée, et ne figure pas parmi les fonctionnalités que les Insiders peuvent activer eux-mêmes. Son apparition marque néanmoins une nouvelle étape dans le retour des options de personnalisation de la barre des tâches, progressivement réintroduites depuis le printemps.
Un raccourci pratique, mais toujours pas de glisser-déposer
Ce menu n'est d'ailleurs pas une nouveauté absolue. Fin mars, un ingénieur de Microsoft l'avait déjà dévoilé dans une vidéo réalisée sur une version interne de Windows 11, avant de supprimer sa publication. À l'époque, l'entreprise avait expliqué qu'il s'agissait d'un outil de débogage destiné à faciliter les tests de repositionnement. Six mois plus tard, les mêmes boutons font leur apparition dans une build Insider.
Ce raccourci ne redonne cependant pas à Windows 11 toute la souplesse de son prédécesseur. Le déplacement par glisser-déposer n'est toujours pas disponible, tandis que le masquage automatique de la barre des tâches ne fonctionne que lorsqu'elle se trouve en bas de l'écran. Impossible également d'utiliser sa version compacte en position verticale.
Microsoft avait pourtant indiqué en mai dernier qu'elle étudiait le retour du glisser-déposer, ainsi que la possibilité de choisir un emplacement différent pour chaque écran. Des évolutions qui compléteraient utilement les options de personnalisation récemment réintroduites, et rapprocheraient un peu plus la barre des tâches de Windows 11 de celle de Windows 10.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces