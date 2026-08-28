ViVeTool permet d’activer les deux feature flags qui contrôlent le repositionnement et le format réduit de la barre des tâches. L’outil n’est pas développé par Microsoft, mais la manipulation est réversible : vous pourrez réinitialiser ces mêmes identifiants pour annuler les modifications.

Rendez-vous sur la page GitHub officielle de ViVeTool et récupérez la dernière version correspondant à votre PC. Choisissez l’archive IntelAmd pour une machine équipée d’un processeur Intel ou AMD, ou SnapdragonArm64 pour un PC Windows on Arm compatible.

Décompressez ensuite l’archive dans un dossier facile à retrouver, sur le Bureau par exemple.

Ouvrez le menu Démarrer, recherchez Invite de commandes, puis cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.