Depuis le début de l'année, Microsoft répète vouloir soigner Windows 11 plutôt que l'alourdir. La promesse a même un nom, K2, un programme interne révélé au printemps par Windows Central et tout entier tourné vers la qualité. La mise à jour facultative KB5120998, déployée le 27 août sur les versions 24H2 et 25H2, devait en être la vitrine, avec trois fonctions réclamées depuis des années. D'après les signalements compilés par Windows Latest, elle embarquerait aussi deux effets de bord particulièrement voyants.

Un curseur venu d'une autre époque et un bureau repeint en noir

Sur le papier, KB5120998 (builds 26100.9278 et 26200.9278) coche les cases du cahier de doléances : barre des tâches déplaçable sur les quatre bords de l'écran, menu Démarrer redimensionnable, recherche débarrassée de ses suggestions envahissantes. Sur les machines, une pile grandissante de témoignages Reddit décrit un pointeur redevenu gros, blanc et impossible à personnaliser (un curseur tout droit sorti de Windows 98, selon les intéressés), quand d'autres voient leur fond d'écran remplacé par un aplat noir à chaque redémarrage.

Le tableau reste à nuancer, tout le monde n'étant pas logé à la même enseigne : le déploiement se fait par vagues et plusieurs utilisateurs ne constatent rien. Une piste circule d'ailleurs autour de certaines langues du système. Le seul remède documenté tient pour l'instant en un geste, la désinstallation du correctif, qui a réglé le problème chez tous ceux qui ont essayé (au prix, forcément, des trois nouveautés tant attendues). Une ingénieure de Microsoft, Jen Gentleman, a rappelé sur Reddit le caractère facultatif de la mise à jour (comprendre : elle ne s'installe que si vous allez la chercher) et renvoyé les victimes vers le Feedback Hub. L'éditeur, lui, n'a encore reconnu officiellement aucun des deux problèmes. Chacun son rythme.

Le grand ménage commence par casser la vaisselle

L'épisode pique d'autant plus que cette mise à jour porte les couleurs de K2, le chantier lancé fin 2025 pour réconcilier Windows 11 avec ses utilisateurs, entre performances, fiabilité et personnalisation restaurée. La barre des tâches déplaçable en était le symbole le plus réclamé, et la voilà livrée avec, potentiellement, un curseur cassé dans le carton. Le millésime 2026 n'aide pas à relativiser : la mise à jour de janvier avait viré à la catastrophe, et celle de juin livrait des bugs confirmés par Microsoft. Le Patch Tuesday d'août fait encore planter des jeux sur certains PC.

La suite du calendrier règle une partie du dilemme : les mêmes nouveautés arriveront pour tout le monde avec le Patch Tuesday du 8 septembre. Microsoft dispose donc d'une petite dizaine de jours pour corriger le tir avant le passage en obligatoire. Les retardataires restés sur 24H2 ont, eux, une autre échéance à surveiller, la fin du support des éditions Famille et Pro au 13 octobre. Patienter ne coûte rien, et ceux qui ont déjà sauté le pas trouveront la marche à suivre pour désinstaller une mise à jour dans nos colonnes.