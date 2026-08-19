Embark Studios, qui développe ARC Raiders et The Finals, a rapidement réagi aux premiers signalements sur son serveur Discord, comme rapporté par Windows Latest. « Nous avons connaissance d'un nouveau plantage introduit par la publication d'une mise à jour Windows (KB5121003) qui peut affecter certains d'entre vous », a indiqué le studio. L'équipe dit travailler sur un correctif et promet de communiquer dès qu'une solution sera disponible.

Le problème semble lié à inpoutx64.sys, un pilote tiers fonctionnant au niveau du noyau de Windows et utilisé par certains utilitaires matériels. Depuis l'installation de KB5121003, des joueurs rapportent notamment les erreurs « Hang detected on GameThread » et « EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ». Dans certains cas, le plantage peut même provoquer un redémarrage du PC. Un joueur affirme ainsi avoir rencontré six crashs, dont plusieurs suivis d'un redémarrage de Windows. Les signalements ne se limitent pas à ARC Raiders et The Finals, puisque d'autres joueurs font également état de problèmes avec Marvel Tōkon: Fighting Souls.

En attendant un correctif définitif, Embark propose une solution de contournement. Elle consiste à ouvrir l'invite de commandes avec les droits administrateur, puis à exécuter successivement les commandes « sc stop inpoutx64 » et « sc delete inpoutx64 ». Le fichier inpoutx64.sys doit ensuite être supprimé manuellement dans le dossier C:\Windows\System32\drivers. Plusieurs utilisateurs indiquent par ailleurs que la désinstallation de KB5121003 permet de retrouver un fonctionnement normal, ce qui renforce l'hypothèse d'un problème de compatibilité introduit par la mise à jour.