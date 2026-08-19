Déployée le 11 août, la mise à jour KB5121003 de Windows 11 commence à poser problème chez certains joueurs. Plusieurs jeux se mettent à planter depuis son installation, avec un pilote en particulier qui semble être à l’origine des ennuis.
Chaque mois, Microsoft publie une nouvelle mise à jour de sécurité pour Windows 11. Celle d’août 2026, KB5121003, corrige plus de 400 failles, dont une vulnérabilité zero-day qui peut permettre à un attaquant d’obtenir des droits administrateur. Mais, depuis son déploiement, des utilisateurs signalent aussi des problèmes sur certaines machines, notamment lorsqu’ils lancent des jeux. ARC Raiders et The Finals sont concernés, et leur studio, Embark, a confirmé que la mise à jour Windows était bien à l’origine des plantages.
KB5121003 fait planter plusieurs jeux sur Windows 11
Embark Studios, qui développe ARC Raiders et The Finals, a rapidement réagi aux premiers signalements sur son serveur Discord, comme rapporté par Windows Latest. « Nous avons connaissance d'un nouveau plantage introduit par la publication d'une mise à jour Windows (KB5121003) qui peut affecter certains d'entre vous », a indiqué le studio. L'équipe dit travailler sur un correctif et promet de communiquer dès qu'une solution sera disponible.
Le problème semble lié à inpoutx64.sys, un pilote tiers fonctionnant au niveau du noyau de Windows et utilisé par certains utilitaires matériels. Depuis l'installation de KB5121003, des joueurs rapportent notamment les erreurs « Hang detected on GameThread » et « EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ». Dans certains cas, le plantage peut même provoquer un redémarrage du PC. Un joueur affirme ainsi avoir rencontré six crashs, dont plusieurs suivis d'un redémarrage de Windows. Les signalements ne se limitent pas à ARC Raiders et The Finals, puisque d'autres joueurs font également état de problèmes avec Marvel Tōkon: Fighting Souls.
En attendant un correctif définitif, Embark propose une solution de contournement. Elle consiste à ouvrir l'invite de commandes avec les droits administrateur, puis à exécuter successivement les commandes « sc stop inpoutx64 » et « sc delete inpoutx64 ». Le fichier inpoutx64.sys doit ensuite être supprimé manuellement dans le dossier C:\Windows\System32\drivers. Plusieurs utilisateurs indiquent par ailleurs que la désinstallation de KB5121003 permet de retrouver un fonctionnement normal, ce qui renforce l'hypothèse d'un problème de compatibilité introduit par la mise à jour.
La mise à jour ne se limite pas aux plantages de jeux
Les joueurs ne sont pas les seuls affectés par ces dysfonctionnements. Des rapports font état de chutes de fréquence de rafraîchissement d'écran, d'écrans noirs et d'un comportement erratique du HDR sur certaines configurations. Windows Hello pose également problème sur quelques machines : le code PIN doit être réenregistré à chaque redémarrage, la clé étant recréée puis corrompue systématiquement.
Pour les utilisateurs touchés uniquement par les plantages de jeux, supprimer le driver inpoutx64 reste la solution la plus prudente. Pour les autres problèmes, désinstaller KB5121003 via Paramètres → Windows Update → Historique des mises à jour → Désinstaller les mises à jour est possible, mais néanmoins fortement déconseillé. La mise à jour corrige des failles de sécurité sérieuses et Microsoft recommande de ne pas différer son installation au-delà de trois jours.
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