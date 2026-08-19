Autoriser le micro à Discord tout en le refusant à Chrome relevait du vœu pieux sur Windows. Une version expérimentale fait sauter ce verrou vieux de sept ans, application par application, avec quelques réserves de taille.
Depuis des années, Windows 11 range tous les logiciels de bureau derrière un unique interrupteur d'accès à la caméra, au micro ou à la position : tout le monde ou personne. Une découverte relayée par Windows Latest, sur la foi du signalement d'un testeur sur X, montre que Microsoft expérimente enfin un contrôle individuel. La fonction se niche dans la build 26340.9212 du canal expérimental du programme Insider, diffusée le 17 août, sans la moindre mention dans les notes de version.
Ce que la build 26340.9212 débloque concrètement
Sur les machines concernées, la page Confidentialité et sécurité des paramètres change de visage. Edge, Brave, Steam ou n'importe quel logiciel Win32 apparaît désormais comme une entrée à part entière dans les listes d'accès à la caméra, au micro et à la localisation. Chaque programme y gagne son propre interrupteur, au même rang que les applications du Microsoft Store. L'ancien réglage fourre-tout « Autoriser les applications de bureau à accéder à votre caméra » disparaît au passage.
La build ajoute une deuxième nouveauté : une boîte de dialogue de consentement s'affiche au premier accès d'un logiciel au micro ou à la caméra, un rituel jusqu'ici réservé aux applications du Store.
Le déploiement reste capricieux, cela dit. Certains testeurs voient la fonction apparaître d'office, d'autres doivent activer un drapeau caché baptisé Win32SignatureIdentity, et Microsoft n'a rien documenté du tout. Autant le dire clairement : la nouveauté peut encore changer de forme, voire disparaître avant d'atteindre le grand public.
Sept ans de retard sur le smartphone, et une serrure encore fragile
Ce grand écart entre logiciels de bureau et applications du Store remonte à loin. Android et iOS distribuent leurs permissions application par application depuis plus de quinze ans, et Windows a suivi pour les seules applications du Store, cloisonnées par conception. Les programmes Win32 vivent, eux, sous un interrupteur collectif depuis Windows 10 version 1903 (2019), héritage d'une plateforme historiquement ouverte où chaque logiciel accède à peu près à tout. Le chercheur Rafael Rivera rappelle d'ailleurs que ces programmes figuraient déjà dans une simple liste consultative : la nouveauté tient au fait de pouvoir enfin agir dessus, un par un. Microsoft retouche régulièrement cette plomberie, comme lorsqu'il a ouvert le partage de la webcam entre plusieurs applications.
Le calendrier de cette expérimentation raconte d'ailleurs quelque chose. Microsoft avait annoncé la couleur en février avec son initiative de transparence et de consentement, qui promettait des fenêtres de permission dignes du smartphone pour les accès sensibles du système. La firme garde le silence sur le lien entre cette expérimentation et le chantier de février ; le périmètre, lui, se recoupe trait pour trait. Rivera tempère toutefois l'enthousiasme : les vérifications s'exécutent dans le processus de l'application elle-même, et les réglages dorment dans le registre de l'utilisateur, à portée de n'importe quel programme disposant des mêmes droits. Une protection de ce genre revient à faire tenir la liste des invités par les invités eux-mêmes : parfaite pour les logiciels de bonne foi, inopérante contre un intrus décidé.
La promesse reste séduisante pour l'utilisateur, qui pourra offrir le micro à Discord, le couper à Chrome et savoir enfin qui regarde par la webcam. Il faudra juste que la fonction survive au tri sélectif des versions expérimentales, exercice où Microsoft a déjà enterré plus d'une bonne idée.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
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