Sept ans de retard sur le smartphone, et une serrure encore fragile

Ce grand écart entre logiciels de bureau et applications du Store remonte à loin. Android et iOS distribuent leurs permissions application par application depuis plus de quinze ans, et Windows a suivi pour les seules applications du Store, cloisonnées par conception. Les programmes Win32 vivent, eux, sous un interrupteur collectif depuis Windows 10 version 1903 (2019), héritage d'une plateforme historiquement ouverte où chaque logiciel accède à peu près à tout. Le chercheur Rafael Rivera rappelle d'ailleurs que ces programmes figuraient déjà dans une simple liste consultative : la nouveauté tient au fait de pouvoir enfin agir dessus, un par un. Microsoft retouche régulièrement cette plomberie, comme lorsqu'il a ouvert le partage de la webcam entre plusieurs applications.

Le calendrier de cette expérimentation raconte d'ailleurs quelque chose. Microsoft avait annoncé la couleur en février avec son initiative de transparence et de consentement, qui promettait des fenêtres de permission dignes du smartphone pour les accès sensibles du système. La firme garde le silence sur le lien entre cette expérimentation et le chantier de février ; le périmètre, lui, se recoupe trait pour trait. Rivera tempère toutefois l'enthousiasme : les vérifications s'exécutent dans le processus de l'application elle-même, et les réglages dorment dans le registre de l'utilisateur, à portée de n'importe quel programme disposant des mêmes droits. Une protection de ce genre revient à faire tenir la liste des invités par les invités eux-mêmes : parfaite pour les logiciels de bonne foi, inopérante contre un intrus décidé.

La promesse reste séduisante pour l'utilisateur, qui pourra offrir le micro à Discord, le couper à Chrome et savoir enfin qui regarde par la webcam. Il faudra juste que la fonction survive au tri sélectif des versions expérimentales, exercice où Microsoft a déjà enterré plus d'une bonne idée.