Sur le papier, Microsoft a bel et bien renforcé Recall. Les captures ne sont plus stockées en clair comme lors des premiers tests. Leur accès passe désormais par Windows Hello, tandis qu’une enclave de sécurité reposant sur la virtualisation conserve les clés et orchestre le déchiffrement. La partie la plus sensible de l’architecture n’a, de fait, plus grand-chose à voir avec celle qui avait déclenché la bronca en 2024.

Et c’est aussi ce que reconnaît Hagenah. Dans son billet technique publié sur GitHub, le chercheur ne prétend ni avoir mis le chiffrement en défaut, ni avoir contourné l’enclave, ni avoir trouvé un moyen de forcer Windows Hello. Son angle est plus terre à terre, ce qui rend sa démonstration d’autant plus gênante. Selon lui, le maillon faible se situe dans AIXHost.exe, le processus chargé d’afficher le contenu de Recall. Une fois l’authentification réalisée par l’utilisateur ou l’utilisatrice, ce composant reçoit les captures déchiffrées, le texte extrait par OCR ainsi qu’un ensemble de métadonnées. Or, il ne bénéficierait pas du niveau de protection qu’on pourrait attendre d’un processus amené à manipuler un tel volume d’informations sensibles.

Le chercheur explique ainsi qu’un programme lancé dans la même session Windows peut injecter du code dans ce processus, puis appeler les mêmes interfaces COM que l’interface légitime. En clair, pas besoin de privilèges administrateur, pas besoin d’exploit noyau, pas besoin non plus de mettre en échec les protections cryptographiques déployées par Microsoft. Il suffirait d’attendre que la personne ouvre Recall, ou de provoquer discrètement cette ouverture, puis de se greffer au passage des données déchiffrées. Pour reprendre sa formule, « la porte du coffre est en titane. Le mur d’à côté ressemble à du placo ».

TotalRecall Reloaded irait même plus loin. D’après son auteur, l’outil peut aussi récupérer la dernière capture mise en cache sans nouvelle authentification Windows Hello, mais également effacer l’historique complet de Recall par le biais d’une méthode qui ne déclencherait aucun contrôle d’accès. Surtout, les données concernées ne se limiteraient pas à quelques captures isolées. Images en pleine définition, texte visible à l’écran, titres de fenêtres, noms d’applications, chemins de fichiers, URL, domaines visités, temps passé dans une appli ou sur un site, voire éléments classifiés par les briques d’IA de Recall. On n’a donc plus affaire à une simple galerie de captures, mais à un journal d’activité particulièrement dense, structuré et interrogeable.