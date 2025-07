À mesure que Microsoft affine Recall, sa mémoire visuelle dopée à l’IA, les réactions se durcissent du côté des acteurs les plus engagés pour le respect de la vie privée. Après Signal, c’est donc au tour de Brave de monter au créneau et un module de blocage automatique, censé empêcher la fonction la plus controversée de Windows 11 de capturer le contenu de la navigation, privée ou non. Un choix radical mais assumé, dans la droite ligne de ce que défend le navigateur depuis des années.