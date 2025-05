Dans sa phase de test, Microsoft Recall n'est plus activé par défaut et peut facilement être mis en pause par l'utilisateur. Mais puisque l'outil effectue des captures toutes les 5 secondes, comment se comporte-t-il face à des messageries éphémères censées supprimer les messages après un certain temps ?

Face à ce problème, la fondation Signal explique sur son blog avoir introduit une nouvelle option dans sa version Windows baptisée "Sécurité d'écran". Cette dernière permet d'empêcher Microsoft Recall d'effectuer des captures des fenêtres de chat de l'application. Le principe s'apparente outil DRM natifs aux OS retournant un écran noir lorsque l'utilisateur tente de capturer une image sur un service de vidéo en streaming.

Cette nouvelle option de Signal pourra être désactivée. L'application retournera alors un avertissement pour l'utilisateur.