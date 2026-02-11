Les changements annoncés s’articulent donc autour de deux piliers. Le premier, baptisé User Transparency and Consent, prévoit l’affichage systématique de fenêtres de permission explicite lorsque des applications, y compris des agents IA, tentent d’accéder à des fonctions sensibles du système, comme les fichiers, la caméra, le microphone ou certains périphériques, ou d’installer un logiciel non sollicité. Un peu à la manière de ce que l’on observe déjà sur smartphone, finalement, avec la possibilité de revenir sur son choix à tout moment dans les paramètres.

Le second volet, le Windows Baseline Security Mode, vise à activer par défaut des garde-fous d’intégrité à l’exécution. En pratique, seuls les logiciels, services et pilotes correctement signés pourront être lancés sans intervention. Cette mesure s’appuie sur des dispositifs déjà présents dans Windows (Smart App Control, protection des administrateurs, signature des pilotes), mais elle en généralise l’usage et le renforce, notamment en interdisant l’exécution silencieuse de composants non vérifiés.

Redmond a toutefois précisé que les utilisateurs avancés et les administrateurs pourraient toujours accorder des dérogations à des logiciels spécifiques, l’objectif n’étant pas de restreindre la liberté d’installation, mais de sécuriser par défaut les configurations standards, tout en conservant un niveau de compatibilité acceptable pour les environnements professionnels.