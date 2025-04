Mais ce modèle a vieilli. Aujourd’hui, les macros VBA, les add-ins basés sur des standards web et les applications connectées via API couvrent les mêmes besoins, avec des garanties de sécurité plus solides. ActiveX, quant à lui, n’est plus compatible avec les navigateurs modernes, les OS non-Windows, ni les versions cloud d’Office. Il appartient à un environnement local, qui ne correspond plus aux usages actuels, il faut le dire.