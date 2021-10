Microsoft va désactiver les macros Excel 4.0 par défaut

Ajoutées à Excel en 1992, les macros XLM avaient été remplacées par les macros VBA à la sortie d'Excel 5.0. Depuis, Microsoft encourageait vivement tous les utilisateurs et utilisatrices à désactiver les macros XLM, celles-ci étant surtout utilisées par des acteurs malveillants pour propager des malwares . En 2020 et 2021, les chercheurs en sécurité ont vu des pics d'attaques utilisant ces macros et ont demandé à Microsoft d'agir. L'entreprise a décidé d'étendre l'intégration de son interface d’analyse de logiciel anti-programmes malveillants (AMSI) en mars 2021, afin de permettre aux antivirus de pouvoir détecter et arrêter ces attaques.