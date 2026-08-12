Plutôt que de laisser le processeur monter en fréquence progressivement à mesure que la charge augmente (le fonctionnement habituel de Windows), le système bascule immédiatement les cœurs vers leur fréquence quasi maximale dès qu'une action est lancée, avant de retomber en veille plus vite qu'avant. C'est le principe du "race to sleep", littéralement la "course vers le sommeil".

Avec le dernier Patch Tuesday, ce mécanisme s'étend au lancement des applications. Nos confrères de Windows Latest ont testé une série de logiciels (Bloc-notes, Epic Games Store, Calculatrice, Chrome, l'application Météo, PowerPoint, VLC) avant puis après l'installation du correctif, sur un PC équipé d'un Intel Core i5-13420H. Une fois la mise à jour posée, les cœurs P grimpent vers leur fréquence maximale d'environ 4,6 GHz dès le clic sur une application, et les cœurs E dépassent nettement les 2 GHz, bien au-dessus du niveau relevé avant l'installation. Le Store d'Epic Games affiche notamment sa page d'accueil plus vite qu'avant.

Le déploiement se fait progressivement via le système de Controlled Feature Rollout de Microsoft. Pour vérifier l'état de la fonction, HWiNFO reste l'outil le plus fiable pour capter ces pics très brefs. Les personnes pressées peuvent forcer l'activation avec ViVeTool, en suivant la procédure décrite par notre experte Chloé.

Au printemps dernier, les tests déjà menés sur les éléments du shell, sur secteur comme sur batterie, n'avaient montré aucun impact sur la température ou l'autonomie. Il en va de même pour les applications. La fréquence ne varie que pendant une à trois secondes, sans hausse durable du taux d'utilisation. Ce correctif accompagne d'autres chantiers de Microsoft sur les performances de Windows 11, dont la réduction de la consommation de mémoire vive promise d'ici la fin de l'année pour les PC disposant d'au moins 8 Go de RAM, et le remplacement progressif d'éléments d'interface hérités par WinUI, un framework natif plus économe que Win32 et WebView2.