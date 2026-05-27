Microsoft déploie une nouvelle mise à jour Preview pour Windows 11 24H2 et 25H2. Au programme, une interface plus réactive, une recherche locale améliorée, le partage audio en Bluetooth LE Audio et plusieurs correctifs de stabilité.
Microsoft poursuit son gros travail de fond sur Windows 11 et vient de publier sa dernière mise à jour cumulative mensuelle pour les versions 24H2 et 25H2 du système. Estampillée KB5089573, elle officialise plusieurs ajustements déjà aperçus ces dernières semaines dans le programme Windows Insider, parmi lesquels des améliorations ciblées sur le menu Démarrer, la recherche, le centre d’actions, Windows Hello, l’USB et le Bluetooth. Un ensemble qui prolonge la reprise en main progressive des performances et de la fiabilité de l’OS engagée depuis le début de l’année.
Moins de latence pour le Shell, plus de précision pour la recherche
C’était l’un des chantiers les plus attendus des dernières semaines, et il quitte désormais les builds de test. Dans KB5089573, Microsoft annonce une accélération du lancement des applications et des principales expériences du Shell, dont le menu Démarrer, la recherche et le centre d’actions.
Le nom Low Latency Profile n’apparaît toujours pas dans les notes de version, mais le périmètre évoqué correspond bien aux essais menés en amont. Le principe consiste à solliciter davantage le processeur pendant quelques secondes, juste le temps d’exécuter une action courante, avant de revenir à un régime plus mesuré. Microsoft ne promet donc pas une hausse générale des performances, mais un gain de réactivité ciblé sur les zones les plus sollicitées de Windows 11.
La recherche hérite aussi d’une amélioration plus fonctionnelle. Windows Search peut désormais trouver et prioriser des fichiers à partir de deux caractères seulement, une évolution utile pour les noms courts, les initiales, les abréviations et les codes projet, autant de requêtes brèves qui avaient encore tendance à se perdre dans les résultats du système.
Deux casques sur un même PC et moins de bugs USB
KB5089573 introduit aussi Shared Audio, une fonction pensée pour partager le son d’un même PC Windows 11 entre deux périphériques compatibles Bluetooth LE Audio. Deux personnes peuvent ainsi regarder une vidéo ou écouter de la musique depuis le même ordinateur, chacune avec son casque ou ses écouteurs, à condition toutefois de disposer du matériel adéquat.
La mise à jour corrige aussi plusieurs points liés à Windows Hello. Le service d’authentification doit gagner en réactivité après une sortie de veille moderne, tandis que la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale reprennent automatiquement la main lorsqu’elles sont configurées et disponibles. Le code PIN ne devient prioritaire qu’après trois saisies consécutives.
Microsoft annonce aussi des améliorations de fiabilité pour l’écran de verrouillage, l’écran de connexion, l’Explorateur de fichiers, les gestes tactiles et les changements de thème dans les Paramètres. Côté matériel, l’éditeur promet une meilleure prise en charge des écrans branchés à des docks ou hubs USB4 au retour de veille. La pile USB3 a aussi été renforcée pour mieux encaisser les périphériques capricieux, les erreurs matérielles et les incidents de connexion.
Comme toujours avec les mises à jour de fin de mois, KB5089573 n’a rien d’obligatoire. Celles et ceux qui veulent profiter tout de suite des nouveautés peuvent l’installer manuellement depuis Windows Update, tandis que les autres peuvent patienter jusqu’au Patch Tuesday de juin, qui intégrera de toute façon ces changements lors de son déploiement automatique.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Le « Shell » désigne la couche d’interface qui orchestre les interactions de base : menu Démarrer, barre des tâches, centre d’actions, fenêtres et animations. Quand on parle de latence du Shell, on vise surtout le délai entre un clic (ou un raccourci clavier) et l’apparition de l’interface ou le lancement d’une action. Une optimisation de « low latency » consiste souvent à donner temporairement plus de priorité CPU (et parfois I/O) aux composants d’interface pour finir rapidement une tâche courte. L’objectif n’est pas d’augmenter les performances globales en continu, mais de réduire les micro-ralentissements perceptibles sur les actions les plus fréquentes.Comment fonctionne la recherche locale Windows Search, et que change une recherche pertinente dès deux caractères ?
Windows Search s’appuie sur un index local : un service analyse certains emplacements (profil utilisateur, documents, mails selon configuration), extrait des métadonnées et construit une base permettant des résultats rapides. La difficulté avec des requêtes très courtes est de produire un classement pertinent malgré trop de candidats possibles (noms proches, acronymes, débuts communs). Améliorer la pertinence dès deux caractères revient généralement à ajuster le scoring (pondération des correspondances exactes, préfixes, fréquence d’usage, recence) et la manière dont l’index traite les abréviations. Concrètement, cela aide pour des codes projet, initiales ou noms très courts qui étaient auparavant noyés dans des résultats moins utiles.Qu’est-ce que Bluetooth LE Audio, et comment peut-il permettre de partager le son vers deux casques depuis un même PC ?
Bluetooth LE Audio est une évolution de l’audio Bluetooth basée sur Bluetooth Low Energy, avec le codec LC3 et des mécanismes pensés pour une meilleure efficacité énergétique. Il introduit notamment la diffusion audio (broadcast) et des architectures plus souples que l’audio Bluetooth « classique », ce qui peut faciliter l’envoi d’un flux vers plusieurs récepteurs compatibles. Pour partager le son vers deux casques, il faut que la pile Bluetooth du PC, le contrôleur Bluetooth et les périphériques audio supportent LE Audio et les profils associés. En pratique, la compatibilité matérielle et logicielle est le point clé : sans prise en charge LE Audio de bout en bout, la fonction de partage peut être indisponible.