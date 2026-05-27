Foire aux questions

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Qu’entend-on par « Shell » dans Windows 11, et pourquoi une optimisation de latence peut-elle le rendre plus réactif ?

Le « Shell » désigne la couche d’interface qui orchestre les interactions de base : menu Démarrer, barre des tâches, centre d’actions, fenêtres et animations. Quand on parle de latence du Shell, on vise surtout le délai entre un clic (ou un raccourci clavier) et l’apparition de l’interface ou le lancement d’une action. Une optimisation de « low latency » consiste souvent à donner temporairement plus de priorité CPU (et parfois I/O) aux composants d’interface pour finir rapidement une tâche courte. L’objectif n’est pas d’augmenter les performances globales en continu, mais de réduire les micro-ralentissements perceptibles sur les actions les plus fréquentes.

Comment fonctionne la recherche locale Windows Search, et que change une recherche pertinente dès deux caractères ?

Windows Search s’appuie sur un index local : un service analyse certains emplacements (profil utilisateur, documents, mails selon configuration), extrait des métadonnées et construit une base permettant des résultats rapides. La difficulté avec des requêtes très courtes est de produire un classement pertinent malgré trop de candidats possibles (noms proches, acronymes, débuts communs). Améliorer la pertinence dès deux caractères revient généralement à ajuster le scoring (pondération des correspondances exactes, préfixes, fréquence d’usage, recence) et la manière dont l’index traite les abréviations. Concrètement, cela aide pour des codes projet, initiales ou noms très courts qui étaient auparavant noyés dans des résultats moins utiles.

Qu’est-ce que Bluetooth LE Audio, et comment peut-il permettre de partager le son vers deux casques depuis un même PC ?

Bluetooth LE Audio est une évolution de l’audio Bluetooth basée sur Bluetooth Low Energy, avec le codec LC3 et des mécanismes pensés pour une meilleure efficacité énergétique. Il introduit notamment la diffusion audio (broadcast) et des architectures plus souples que l’audio Bluetooth « classique », ce qui peut faciliter l’envoi d’un flux vers plusieurs récepteurs compatibles. Pour partager le son vers deux casques, il faut que la pile Bluetooth du PC, le contrôleur Bluetooth et les périphériques audio supportent LE Audio et les profils associés. En pratique, la compatibilité matérielle et logicielle est le point clé : sans prise en charge LE Audio de bout en bout, la fonction de partage peut être indisponible.